Pera Mackenzie, 6 Haziran Cuma akşamı gerçekleştireceği muhteşem Summer Grand Opening ile 2025 yaz sezonuna unutulmaz bir başlangıç yapıyor.

Üç gün sürecek bu özel kutlamanın açılış gecesinde; enerjisiyle ritmi yükselten DJ Muratkan, DJ Ody, DJ Kamala ve DJ Cemkan, Pera sahnesinde performans sergileyecek.

Büyüleyici atmosferi, özenle tasarlanmış açık hava alanları ve Akdeniz gecelerine eşlik eden seçkin müzik deneyimi ile Pera Mackenzie, yaz boyunca eğlencenin merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

7 Haziran Cumartesi gecesi, zarafetiyle öne çıkan White Party konseptiyle devam edecek etkinlikler; 8 Haziran Pazar günü ise yaz güneşiyle bütünleşen Sunday Paradise ile devam edecek.