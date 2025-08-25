Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, geçtiğimiz yıl motor kazasında hayatını kaybeden motorize bisiklet hakemi Nasuf Nevenov Kalayanov anısına Yıldız B Bisiklet Yarışı düzenledi.

Federasyon, Kalayanov’un bisiklet yarışına giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesinin ardından, onun anısını yaşatmak amacıyla bu anlamlı organizasyona imza attı.

Fuar alanı içerisinde gerçekleştirilen vet ek kategoride yapılan yarışta sporcular, hem rekabet hem de vefa duygularının bir arada yaşandığı özel bir etkinlik oldu.

Yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri Bisiklet Federasyonu başkanı Besim Tel tarafından verildi.

Dereceler:

1.Osman Uncu

2.Eren Tekkanat

3.Hasan Kanlı

4.Ahmet Altıparmak

5.Türkay Kansoy