Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, Paskalya yortusunun kutlandığı özellikle geçtiğimiz pazar ve pazartesi günü tüketilen et miktarının değerinin 11 milyon euroyu aştığını yazdı. Paskalya günlerinde her bir kişinin, ortalama bir kilo kuzu eti tükettiğini yazan gazete geriye kalan et miktarının ise hesaplanmadığını belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’taki Kasaplar Birliği Başkanı Kostas Livadiotis yaptığı açıklamada, Paskalya haftasında piyasaya, kilosu 13 ila 15 euro arasında değişen 800-900 bin kilo kuzu-keçi etinin sürüldüğünü ifade etti.

Bu veriler ışığında Paskalya’nın kutlandığı pazar ve pazartesi günlerini kapsayan iki günlük dönemde, Kıbrıslı Rumların, sadece kuzu-keçi eti almak için 11 milyon euroyu aşan bir miktar harcadığını yazan gazete, bu miktara, domuz, dana ve tavuk etinin de eklenmesi halinde, harcamaların 11 milyon euronun çok üzerine çıkacağını da belirtti.