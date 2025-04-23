AB Bilgi Merkezi'nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Metin Ersoy ve akademisyen Kenan Dursun'un sunum yaptığı panelde medyada güncel gelişmeler, sahte haberlerle mücadele yöntemleri, güvenilir bilgi kaynaklarına erişim ve etik habercilik ilkeleri ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan AB Program Destek Ofisi İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci, dezenformasyonla mücadelenin AB’nin temel öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Birinci, “Avrupa Komisyonu olarak, dezenformasyonun yalnızca bilgiye olan güveni sarsmakla kalmayıp, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirerek, insanların bilinçli kararlar almalarını engellediğini ve demokratik katılımı zorlaştırdığını çok iyi biliyoruz” dedi.

AB Bilgi Merkezi'nin panele ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Komisyonu, dezenformasyonla mücadeleye büyük önem vermektedir. Dezenformasyon ve bilginin manipülasyonu, demokratik toplumlar için önemli tehditler oluşturmakta ve bu taktikler, insanların bilinçli kararlar vermesini engelleyerek ya da katılımı tamamen caydırarak seçimler gibi demokratik süreçleri zayıflatabilir. Ayrıca, dezenformasyon toplulukları kutuplaştırarak insanları ayırabilir ve çatışmaları körükleyebilir. Yeni teknolojiler, dezenformasyonun benzeri görülmemiş bir hız ve ölçekte yayılmasını mümkün kılarken bu durum Avrupa Birliği ve üye devletleri için kritik bir sorun haline gelmektedir. Bu nedenle, Avrupa Birliği için dezenformasyonla mücadele, demokrasiyi, toplumsal uyumu ve kamu güvenini koruma çabalarının bir önceliğidir. Bu etkinlik, bu konularda farkındalık yaratarak, AB’nin dezenformasyonla mücadele hedeflerinde Kıbrıs Türk toplumuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.”