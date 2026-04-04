03-07 Mart 2026 tarihleri arasında, Lefkoşa’da bir araç park yerinde, park halinde bulunan bir şahsa ait buzluklu kamyon araç içerisinde muhafaza edilen (2) adet akü, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.K.(E-46) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.