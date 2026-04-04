13-17 Şubat 2026 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir sigorta şirketinde çalışan U.Ç.(E-41) ve B.S.(E-20)’nin dolandırmak kastıyla, mail order yöntemiyle kart veya hesap sahiplerinin izni olmadığı halde kart bilgilerini kullanarak sahte banka ödeme emri düzenledikleri ve şahısların hesaplarından çekiliş yapmak suretiyle sahtekarlıkla toplam (993.359,99) TL para temin ettikleri tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.