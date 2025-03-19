Lefkoşa’da Şehit Hüseyin Bora Sokak üzerindeki park alanında, 8 Mart’ta 14.00-22.00 saatleri arasında, park halindeki bir araçta muhafaza edilen bin 712 Amerikan doları ile 1100 Türk lirası nakit paraların çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen 65 yaşındaki Şenol Keskinler önceki gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı.

Şenol Keskinler dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan kabadayılar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 8 Mart 2025 tarihinde saat 14:00-22:00 saatleri arasında Lefkoşa'da Şehit Hüseyin Bora Sokak'ta bulunan park alanı içerisinde E. D'ye ait park halindeki aracın orta konsolunda zarf içerisinde muhafaza edilen bin 712 Amerikan Doları ile bin 110 TL'nin çalındığını söyledi. Polis, çevre kamera görüntülerinin incelenerek, zanlının tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının 17.03.2025 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının cüzdanında bulunan 2750 TL, 100 Amerikan Doları ve 127 Euro nakit paranın emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının Surlariçi’nde faaliyet gösteren bir pansiyonda kaldığını tespit ettiklerini, odasında yapılan aramada olay saatinde giymekte olduğu gri renk kapişonlu ceket ile siyah renk botların bulunarak, emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının olay saati giymekte olduğu pantolonun ise üzerinde tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan emareler olduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı bölgede benzer suçlara karıştığı yönünde makul şüphe ve kamera görüntüleri olduğunu, bu yönde de soruşturma yaptıklarını açıklayarak, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.