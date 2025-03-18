Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından hafta sonu gerçekleştirilen rutin trafik kontrolleri sırasında kontrol maksatlı durdurulan bir araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada toplam 15 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak araç sürücüsü tutuklandı. Yapılan denetimlerde toplam 572 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından toplam 64 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 9 araç ise trafikten men edildi.