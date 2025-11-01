KKTC Havalimanı’nda önceki gün saat 16.00 sıralarında ülkeye giriş yapan 25 yaşındaki Maja Leonie Dolezych adlı kadın yolcu üzerinde yapılan kontrolde, narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 30 gram tütünle karışık hintkeneviri ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan 5 adet kırık hap içeren öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

Tutuklanan zanlı Maja Leonie Dolezych dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olguları aktardı.

Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.