Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde bazı vatandaşların çevreyi sürekli kirletmesine karşın bazılarının ise duyarlılık göstererek temizlediğine vurgu yaparak bize gönderdikleri bazı fotoğraflara güzel bir olayı paylaştılar.

Vatandaşlarımız sabahın ilk ışıklarıyla Palm Beach sahiline yüzmeye gelen Gazimağusa Surlariçi bölgesinin en eski esnaflarından Serkan Kocabaşoğlu’nun, üç aydır sessiz sedasız büyük bir çevre mücadelesi verdiğini dile getirdiler.

Duyarsız vatandaşların sahile bıraktığı poşet, pet şişe, izmarit ve diğer çöpleri tek tek toplayan Kocabaşoğlu’nun, her sabah sahile gelenlere temiz bir çevre bıraktığını vurgulayan vatandaşlarımız “Keşke herkes çevresine bu şekilde bile olmasa biraz duyarlı olsa” dediler.

Kocabaşoğlu’nun gönüllü olarak sürdürdüğü bu özverili çaba, plajı kullanan turistlerin de takdirini topladığı belirtilerek “Onun sayesinde Palm Beach sabahları daha temiz ve yaşanabilir bir görünüme kavuşuyor. Sahilde görünmez bir görev üstlenen Serkan Kocabaşoğlu, birçok kişi için artık “Palm Beach’in gizli kahramanı” olarak anılıyor.