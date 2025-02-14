Fileleftheros gazetesi, “Türkiye’nin, nüfuzunu kullanarak Kıbrıs sorununda Türk tezlerine destek elde etme çabasında olduğunu, Pakistan’ın da Türkiye’nin, Kıbrıs sorununda kendi tezlerini duyurmak ve BM’de yeni koşullar oluşturmak için etki ettiği ülkelerden biri olduğu” yorumunda bulunarak, Pakistan Başbakanı Şerif’in açıklamalarına yer verdi.

Gazete, Şerif’in açıklamalarını değerlendiren diplomatik kaynakların, Şerif’in “Kuzey Kıbrıs’tan” bahseden açıklamasının ilk olmadığını ve 2022 yılında Türkiye ziyareti sırasında da benzer açıklamalarda bulunduğunu vurguladıklarını belirtirken, Rum hükümetinin ise Şerif’in açıklamalarına yönelik gerekli tüm girişimleri gerçekleştirmekte olduğunu yazdı.

Habere göre diplomatik kaynaklar, BM Güvenlik Konseyi’nin daha geçtiğimiz hafta, Pakistan’ın da olumlu oyuyla, “Kıbrıs sorununa, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümü temelinde kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunmasına” tam destek verdiği bir kararı onayladığını da hatırlattılar.

-Furlas Komisyon'a mektup gönderdi

Gazete, Şerif’in açıklamalarının Rum AP Milletvekili Lukas Furlas’ın tepkisini çektiğini, Furlas’ın AB Komisyonu’na mektup göndererek “uluslararası hukuku ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini çiğneyen bu tür açıklamalara hemen müdahale edilmesini” talep ettiğini aktardı.

Alithia ise haberini, “Pakistan Türkiye’yi Destekledi – Ülkenin Başbakanı Kışkırtıcı Tezlere Destek Belirtti” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.

Haberde, Şerif ve Erdoğan’ın açıklamalarına yer verildi.