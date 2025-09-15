Aksa Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü (MTG), yabancı futbolcusu Pacome Loua’yı Çetinkaya’ya kiralık olarak gönderdi. MTG, sezon öncesi kampında denediği ve işlemlerini tamamladığı Loua’yı, yabancı kontenjanına dahil etmeme kararı aldı.

MTG’nin son yabancı oyuncu tercihini yeniden gözden geçirdiği ve bu çerçevede Usumane Dijabi transferini gündemine aldığı öğrenildi. Spor kamuoyunda yer alan iddialara göre, bu transferin gerçekleşmesi halinde Çetinkaya futbolcusu Yusuf Kondoz’un bonservisiyle birlikte belli bir ücretin de MTG tarafından ödenmesi gündeme gelebilecek.