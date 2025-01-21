Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısı, Hükümet ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekilleri ile UBP’ye mensup bazı vekillerin nisaba destek vermemesi nedeniyle toplanamadı.

Nisaba; Erhan Arıklı (YDP), Talip Atalay (YDP), Resmiye Eroğlu Canaltay (UBP), Yasemi Öztürk (UBP) ve Ali Pilli (UBP) destek vermedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün iki denemesinde de nisabı sağlayamadı. Toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

Saat 11.20 sıralarında toplanma denemesi yapan Meclis Genel Kurulu'nda salt çoğunluk olan 26'ya ulaşılamadı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, yoklama sırasında salonda bulunmayan hükümeti oluşturan siyasi partilere mensup milletvekillerinin hangileri olduğunu da belirttikten sonra toplantıya 15 dakika ara verdi.

Öztürkler başkanlığında saat 11.40 sıralarında yapılan ikinci toplanma girişiminde de Genel Kurul yeter sayıya yine ulaşamadı.

Toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

Yaşanan bu gelişme, “yeni bir hükümet krizi mi?” sorusunu da beraberinde getirdi. Zira YDP, son haftalarda ilçe örgütlerinde gerçekleştirdiği toplantılarda “hükümetten çekilme” konusunu görüşüyor…

Meclis Genel Kurul toplantısına katılmayarak nisaba destek vermeyen ‘Üstel Hükümeti’nin küçük ortağı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Hükümet krizi değil, sayısal kriz… UBP’nin 26 vekille Meclis’i açabileceğini düşündük. Sayısal kriz olduğunu bilsek, programımızı ertelerdik” dedi.

Erhan Arıklı, “UBP’ye 13.00’te Meclis’e geleceğimizi, öncesinde başkanlık olarak ilçelerden gelen talepleri görüşeceğimizi söylemiştik. UBP’nin sonuçta 26 milletvekili var, toplantıyı açar diye düşünmüştük. Sayısal kriz olduğunu bilsek, programımızı ertelerdik” dedi.

Arıklı, başkanlık olarak yaptıkları değerlendirme toplantısının, bir süredir ilçe örgütlerinde yaptıkları “hükümetten çekilme” konulu toplantılara dair olduğunu ifade etti.

UBP’nin, nisap krizine ilişkin “disiplini sağlayacağız” yönündeki söyleminin sorulması üzerine Arıklı, “Bunu kesinlikle yapmaları gerek. UBP Meclis Grubu bu kararı üretmeli. Çünkü biz baştan beri, YDP hükümetten çekilirse, UBP’nin 26 vekille devam edebileceğini söyledik. Şimdiden tedbir almaları gerek” şeklinde konuştu.

Arıklı, soru üzerine; partisinin “hükümetten çekilip çekilmeyeceği” yönündeki kararını Cumartesi günü vereceğini de belirtti.