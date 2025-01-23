Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, sürdürülebilir bir ekonominin girişimcilik ve eğitimle yakalanabileceğini kaydetti.

Öztürkler, “Genç girişimcileri desteklersek, ülkemizin önünü açmış oluruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği'nin (GİAD) 24’üncü Olağan Genel Kurulu'na katılarak eğitime ve ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.

“Toplumsal katkı noktasından hareket edilirse…”

Gençleri desteklemenin, gençlerin projelerini takip etmenin önemine işaret eden Öztürkler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata alınan genç girişimcilerin desteklenmesi yönündeki girişimlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Öztürkler, toplumsal katkı noktasından hareket edilirse bu faydanın dönüp dolaşacağı yerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve halkı olacağını da vurguladı.

-Öztürkler KKTC’de yapılacak Teknofest'e dikkat çekti: “Bu fırsat iyi değerlendirilmeli”

Mayıs ayında Teknofest'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacağını anımsatan Öztürkler, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Öztürkler, Anavatanla birlikte çalışarak birçok girişimi destekleyecek ve gençlerin başarmak istedikleri noktalara ulaşabilmesini sağlayacak bu festivalin fırsata çevrilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

-Yeni yönetime başarı diledi

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği'nde görev değişimi olduğunu, yapılan konuşmaları takdirle izlediklerini söyleyen Öztürkler, yeni yönetimin de ciddi başarılara imza atacağına inanç belirtti.

Öztürkler, geçmişte Girişimcilik ve İnovasyon Derneği eş başkanlığı görevinde bulunduğunu da anımsatarak, girişimcilik ile inovasyonun üzerine ilerlemenin, sürdürülebilir olmanın kolay olmadığını ifade etti.

Bu alanda ciddi iş birliklerine ihtiyaç olduğunu kaydeden ve bu konuda hizmet veren derneklere teşekkür eden Ziya Öztürkler, “Genç girişimcileri desteklersek, ülkemizin önünü açmış oluruz” dedi.

Yaşamın her alanında kadınlarla yan yana yürümenin de önemine dikkat çeken Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği'nin yeni yönetimine başarı diledi.