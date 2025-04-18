Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Okulu’nu ziyaret ederek, eğitim sürecini yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında Başkan Öztürkler, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete tarafından karşılandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Polis Okulu protokol ziyaretçi defterini imzalayan Öztürkler’e, Çete tarafından polisin görev ve sorumluluklarını anlatan sunum yapıldı, okulun eğitim faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Başkan Öztürkler, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, polisin topluma sağladığı katkılara değinerek, “Polislerimiz, halkımızın güvenliğinin ve huzurunun teminatıdır. Çağdaş ve günümüz koşullarına uygun bir şekilde en iyi eğitimi aldıklarına inandığımız teşkilat mensuplarımız, bu önemli sorumluluğu başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerdir. Bu eğitimli kadrolar sayesinde, halkımızın huzuru ve güvenliği sağlanmaktadır.” ifadelerini kulandı.

Öztürkler, Polis Okulu’nun eğitim standartlarının uluslararası normlara uygun şekilde ve değişen suç unsurlarını önlemeye yönelik gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Polis teşkilatının, gerek sayı gerekse ekipman olarak güçlendirildiğini, ancak bunun da günün koşullarına yeterli olmadığını vurgulayan Öztürkler, toplumun güvenliğini sağlayan bu önemli kurum için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Öztürkler, ayrıca kolluk kuvvetlerinin 7/24 görev anlayışı ile ortaya koydukları fedakârca çalışmaları takdir ettiklerini dile getirerek, eğitimli ve profesyonel kadroların yetiştirilmesinin, toplumun güvenlik ve huzurunu sağlama noktasında kritik önemde olduğunu söyledi.

Ziyaret konuşmaların ardından yapılan karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.