Eski milletvekili ve Kültür Bakanlığı Danışma Kurulu Üyesi Dr. Arif Albayrak, kültür ve sanat alanında yaşanan eksikliklere dikkat çekerek önemli bir çağrıda bulundu. Sanatın bireyleri iyileştirdiğini, toplumları ise güzelleştirdiğini vurgulayan Albayrak, “Bu ülkenin kültürüne, sanatına ve sanatçısına sahip çıkılması gerektiğini” belirtti.

Albayrak, elli yılı aşkın süredir sanatla iç içe olduğunu, CTP çatısı altında uzun yıllar kültür alanında görev aldığını ve dört dönem milletvekilliği süresince Meclis Kültür Komitesi üyesi olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Yeni dönemde üç yıl boyunca Kültür Bakanlığı Danışma Kurulu’nda görev yapacak olan Albayrak, bu görev bilinciyle halka seslendi.

Dr. Arif Albayrak açıklamasında, “1983 yılından bugüne kadar çağdaş bir sanat müzesi yaratamadık. Bu konuda çok çalışmalar yapıldı ancak neticeye gidemedik. Bu hepimizin bir eksiği ve ayıbı olarak ortada durmaktadır” dedi.

Albayrak, Meclis Kültür Komitesi’nin bir an önce oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Konu kaldığı yerden takip edilmelidir. Kültür Bakanlığının da bu konuda ağır bir yük taşıması gerektiğini hatırlatmak isterim. Tüm sanatçı dostlarımın da buna destek vereceğine yürekten inanmaktayım” ifadelerini kullandı.

Son olarak, boşaltılacak Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarının başka devlet dairelerine dönüştürülmesi yerine sanat müzesine çevrilmesi gerektiğini belirten Albayrak, “Bu nedenle Meclis ve Cumhurbaşkanlığının boşaltılacak binalarının muhtelif devlet dairelerine dönüştürülmesi yerine, Çağdaş Bir Sanat Müzesi olarak bilir kişiler kontrolünde değerlendirilmesi elzemdir” dedi.