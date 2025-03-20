Meclisten verilen bilgiye göre, Öztürkler, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin, yükseköğretim kurumlarını derecelendiren QS (Quacquarelli Symonds) tarafından 2025 yılı “QS World University Rankings by Subject” sıralamasında dünya genelinde 551-700 bandında yer almasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen tarafından karşılanan Öztürkler, üniversitenin Lefke ve Güzelyurt bölgelerinin öncü eğitim kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin sadece batı bölgesinin değil, tüm ülkenin göz bebeği olduğunu belirtti.

Üniversitenin etkisiyle Lefke’nin gelişimini görmekten mutluluk duyduğunu belirten Öztürkler, üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti’nden ve uluslararası alandan akademisyenleri bünyesinde barındırarak bilimsel çalışmalara ve topluma katkı sağladığını ifade etti.

Üniversitenin yıllardır sağladığı kaliteli eğitim ve akademik başarılarla öne çıktığını ifade eden Öztürkler, 2014 yılından bu yana stratejik bir büyüme sürecine tanıklık ettiğini söyledi.

Öztürkler, üniversitenin sağlam temellere dayalı bölümler açarak, akreditasyonlar elde ederek ve dünya sıralamalarında önemli bir yere ulaşarak başarılarını taçlandırdığını dile getirdi.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bilimsel yayınlar ve topluma katkı yönünde yaptığı çalışmaların dikkat çekici olduğunu belirten Öztürkler, üniversitenin başarılı çalışmalarının devam edeceğine olan güvenini dile getirerek, desteklerini ifade etti.

Üniversiteye olan ziyaretinin kendisi için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu söyleyen Öztürkler, akademik kadroya ve çalışanlara teşekkür etti.

-Yükselen

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de, Meclis Başkanı’nın üniversiteye verdiği desteği her zaman hissettiklerini belirterek, “Kendisinin üniversitemizdeki yeri çok ayrıdır. Bu ziyaret, bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler daha sonra Dişçilik Fakültesi’ni de ziyaret ederek, hastalarla sohbet etti, öğretim üyelerinden bilgi aldı.