Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş’tan aldığı davet üzerine Meclis Başkanlık Divanı ile birlikte Ankara’ya gitti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Öztürkler’i Ankara Esenboğa Havaalanı'nda TBMM Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi, Hatay Milletvekili, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yaman, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Öztürkler’in heyetinde Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekilleri; Hasan Küçük, Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Devrim Barçın bulunuyor.

İsias davası nedeniyle Adıyaman’da bulunan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe , Meclis İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve Başkanlık Divanı Üyesi CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise heyete Ankara’da eşlik edecek.

Öztürkler’in temaslarına yarın başlaması bekleniyor.