Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Malatya'da “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız” konulu konferans verdi. Öztürkler konferansta yaptığı sunumda güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin, güçlü KKTC demek olduğunu ve Türkiye ile KKTC arasındaki bağların kopmaz olduğunu vurguladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, konferansa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nüsret Akpolat, KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen ve Türkiye Gençlik ve Eğitim Federasyonu Başkanı Ahmet Bayduz’un yanı sıra davetliler katıldı.

Program öncesinde sergi açılışı yapılırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından folklor gösterisi gerçekleştirildi.

-Öztürkler: “1974 Barış Harekatı varoluşun dönüm noktasıdır”

Öztürkler, “Bir gece ansızın geliriz şarkısını söyledik ve geldik. 1974 Barış Harekatı gerçekten tarihi bir dönüm noktasıydı. Kıbrıs Türk halkının varoluşunu sağlayan bir harekattı.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde, KKTC’ye yapılan yatırımlara dikkat çeken Öztürkler, Ercan Havalimanı, yeni hastaneler ve altyapı projelerinin Türkiye’nin KKTC’ye yönelik vizyonunun somut göstergeleri olduğunu belirtti.

-"Doğal gaz hattının 2028’de tamamlanması hedefleniyor"

Türkiye ile KKTC arasında yapılan anlaşmayla doğal gazın adaya ulaştırılacağını belirten Öztürkler, “Bu çok önemli bir projedir. Halkımızın refahını artıracak ve enerji güvenliğini güçlendirecek.” dedi.

Alanya’dan Kıbrıs’a çekilecek hattın 2028’de tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Ankara’da bu konuyu görüştüğünü kaydetti.

-“Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızı koparamazlar”

“Bizim tarihimiz birdir, manevi değerlerimiz birdir, ecdadımız ortaktır. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağları kopmaz” diyen Öztürkler, Kıbrıs Türklerinin gönlünden, anavatan sevgisinin çıkmayacağını vurguladı.

Öztürkler, “Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü KKTC demektir. Bizler her zaman sizlerle birlikte egemenliğimize, bağımsızlığımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs ezgilerinin seslendirilmesiyle sona eren konferansın ardından, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile katılımcılar hatıra fotoğrafı çekti.