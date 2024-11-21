Ülkemizde kadın futbolunun başarılı milli savunmacılarından Özlem Yılmaz, sezon sonuna kadar kiralık olarak Gençlik Gücü forması giyecek.

Bonservisi Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı’nda bulunan Özlem, yeni takımıyla güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Hem milli takımda hem de kulüp seviyesinde sergilediği sağlam savunma performansıyla dikkat çeken Özlem Yılmaz, Gençlik Gücü’nün savunma hattına önemli bir katkı sağlayacak. Transfer sonrası kısa bir açıklama yapan Özlem, “Gençlik Gücü’nde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem bireysel hem de takım olarak büyük hedeflere odaklandık” dedi.

Gençlik Gücü yetkilileri de bu transferden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Özlem’in takıma hem deneyim hem de enerji katacağını vurguladı. Mağusa Spor Akademisi ise oyuncusunun gelişimine katkı sağlayacak bu adımı desteklediğini belirtti.

Kadın futbolunda önemli bir yere sahip olan Özlem Yılmaz’ın bu transferi, ligdeki dengeleri değiştirebilecek bir hamle olarak görülüyor.