Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, dün akşam Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) yasasının kabul edilmesinin kurum açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Yasal değişikliğin, kurumun insan kaynakları yapısının daha sağlıklı bir zemine oturtulmasına, hizmet kalitesinin artırılmasına ve geleceğe yönelik planlamaların daha güçlü bir şekilde yapılabilmesine imkân sağlayacağını ifade eden Özkurt, “Güçlü bir kurumsal yapı ve motive çalışanlarla birlikte BRTK’nın kamu yayıncılığı misyonunu daha etkin bir şekilde yerine getireceğine olan inancımız tamdır.” dedi.

Özkurt yazılı açıklamasında sürecin hayata geçirilmesinde katkı koyanlara teşekkür etti ve günün yayıncılık anlayışına uygun, kurumun daha etkin, daha çağdaş ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amacıyla hazırlanan yasa tasarısının Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Kurumun uzun yıllar çeşitli yapısal ve idari sorunlarla faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığına dikkat çeken Özkurt, kurumun ihtiyaç duyduğu dönüşümün hayata geçirilmesinin hem kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hem de kamu yayıncılığı hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kurumda yıllardır kadrosuz statüde görev yapan personel olduğuna ve bu personelin kurumun yayıncılık faaliyetlerinin kesintisiz şekilde yürütülmesi için özveri, fedakârlık ve sorumluluk bilinciyle çalıştığına dikkat çeken Özkurt personelin haklarının düzenlenmesinin yasayla elde edilen en önemli kazanımlardan biri olduğunu söyledi.

Çalışanların uzun süre üstlendikleri görev ve sorumluluklarının karşılığını ücret, özlük hakları ve çalışma güvencesi bakımından tam anlamıyla alamadıklarını ancak buna rağmen görevlerini büyük bir bağlılıkla yerine getirdiklerini vurgulayan Özkurt, yeni düzenlemenin çalışanların emeklerinin karşılığını daha adil bir şekilde alabilmelerine, çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve kurumsal aidiyet duygusunun güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Özkurt, onaylanan yasal düzenlemenin hayırlı olmasını da temenni ederek, bundan sonraki süreçte BRTK’nın daha güçlü, daha etkin ve daha sürdürülebilir bir yapıyla halka hizmet vermeye devam edeceğini vurguladı.