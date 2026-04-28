Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, BRT’nin kamu yayıncılığı sorumluluğu ve yasası çerçevesinde tüm kesimlere, farklı görüş ve siyasi duruşlara eşit mesafede yaklaşmayı temel ilke olarak benimsediğini söyledi.

BRT’nin yayınlarında, kamu yararını gözeterek “tarafsızlık ve çoğulculuk” ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Özkurt, kurumun kuruluşundan bu yana farklı siyasi görüşlere ve aktörlere yayınlarında yer verdiğini ve bu yaklaşımını şeffaf şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Özkurt, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde kuruma yönelik dile getirilen iddiaların “gerçeği yansıtmadığını” ifade ederek, geriye dönük incelendiğinde ilgili haber ve içeriklerin kurumun resmi web sitesi ile arşivlerinde açıkça görülebileceğini söyledi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yayın politikalarının temelinde “tarafsızlık, doğruluk ve erişilebilirlik” ilkelerinin yer aldığını vurgulayan Özkurt, tüm değerlendirmelerin bu çerçevede yapılmasının önemine inandıklarını dile getirdi.