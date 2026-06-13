Güngör Katı Atık Depolama Tesisi'nde çöp alımı durdu. Tesisin işletmesini yürüten Tüfekçi Ltd., UBP-DP-YDP Hükümeti'nden olan alacaklarının ödenmemesi nedeniyle tesis kapılarını kapatarak belediyelerden çöp kabulünü durdurdu.

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Kararın ardından birçok belediyeye ait çöp kamyonu Güngör Katı Atık Depolama Tesisi önünde beklemeye başladı. Gün boyunca atık toplayan ekipler, topladıkları çöpleri tesise boşaltamayınca araçlarla birlikte tesis girişinde kuyruk oluşturdu. Tesis önünde bekleyen araç sayısı saatler ilerledikçe artarken, yaşanan sorunun kısa sürede çözülememesi halinde belediyelerin çöp toplama hizmetlerinin aksayabileceği belirtiliyor.

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