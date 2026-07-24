Özkızan, Kıbrıslı Türklerin iradesine ve egemenliğine en başta “dost ve kardeş ülke” olarak tanımlanan Türkiye’nin saygı göstermesi, egemenlik ve özne olma iddiasının her koşulda korunması gerektiğini kaydetti.

Özkızan yazılı açıklamasında, dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin isminin “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesi için oylama yapılmasını eleştirdi.

Türkiye’de son dönemde çeşitli siyasetçiler ve yetkililer tarafından KKTC’nin adının değiştirilmesine yönelik açıklamalar yapıldığını kaydeden Özkızan, “TBMM’de kimse çıkıp da egemen bir devletin adının ne olacağına karar vermenin ya da bunu tartışmanın kendilerinin yetkisinde olmadığını söylemedi.” ifadelerini kullandı.

Özkızan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, "Kıbrıslı Türklerin iradesi ve varlığı yok sayılamaz" açıklamalarına rağmen TBMM'de yaşananlarla ilgili açıklama yapmadığını savundu.