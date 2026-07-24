Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı: “Tatil evleri için d

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Tatil Evleri Dijital Yönetim Sistemi” ile kayıt, izin ve denetim süreçleri dijital ortama taşındı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, “Tatil Evleri Dijital Yönetim Sistemi” hizmete alındı. Sistem ile kayıt dışılıkla mücadele güçlendirilirken, sektörde şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Yeni sistemle tatil evlerinin kayıt, ruhsatlandırma ve denetim süreçleri tek bir dijital platform üzerinden yürütülecek; böylece kısa süreli kiralamalarda kayıt dışılığın önlenmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacak.

-“Şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir turizm”

Düzenlemeyle kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, vergi kayıplarının azaltılması ve güvenlik ile hijyen standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Tatil evi sahibi şirketler ile yerli ve yabancı gerçek kişiler, sistem üzerinden hesap oluşturabilecek, işletme sicili alabilecek, gerekli belgeleri yükleyebilecek ve izin başvurularını dijital ortamda tamamlayabilecek.

“Tatil Evleri Dijital Yönetim Sistemi” ile kısa süreli kiralama sektöründe daha şeffaf, kayıtlı ve denetlenebilir bir yapının oluşturulması hedefleniyor.

ijital dönem başladı”