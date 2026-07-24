Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Beyarmudu Şehitleri'ni anma törenine katıldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre Öztürkler, törende yaptığı konuşmada Beyarmudu şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını, şehitlere sahip çıkmanın vatana ve geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin gelecek nesillere aktarılmasının en önemli görevlerden biri olduğunu vurgulayan Öztürkler, bu yüzden düzenlenen anma törenlerinin büyük anlam taşıdığını ifade etti.

1960, 1963, 1974 ve 1983 yıllarının Kıbrıs Türk halkının dönüm noktaları olduğunu belirten Öztürkler, Mehmetçik ile Mücahit'in verdiği mücadeleyi, Kıbrıs Türkü'nün Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün sergilediği liderliği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın mücadelesini, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini ve Türk askerinin adadaki varlığının önemini genç nesillere anlatmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız ve güven içerisinde yaşamasının şehit ve ataların büyük fedakârlıkları sayesine olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünden, toprağından hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini ifade eden Öztürkler, "Bu topraklar mehmetçik ile mücahitlerin kanıyla yoğrularak vatan haline geldi" dedi. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adadaki varlığının hiçbir zaman tartışma konusu olamayacağını belirten Öztürkler, şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.