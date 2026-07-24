Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı Salih Erşangil, kamu kurumlarında kullanılan hizmet araçlarının acilen yenilenmesi çağrısında bulundu.

Erşangil, yazılı açıklamasında, sorunun makam araçlarıyla değil, sahada görev yapan teknik ekipler, işçiler ve kamu görevlilerinin kullandığı hizmet araçlarıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Hizmet araçlarının uzun yıllardır yenilenmediğini öne süren Erşangil, buna karşın makam araçlarının "son model araçlarla" değiştirilmesini eleştirdi.

Sürekli arıza yapan, teknik donanımı yetersiz ve güvenliğini yitirmiş araçların kamu emekçilerinin can güvenliğini tehlikeye attığını savunan Erşangil, yedek parça ve teknik personel eksikliği nedeniyle bakım süreçlerinin uzadığını, bunun da kamu hizmetlerinde aksamalara ve vatandaşların mağduriyetine yol açtığını ileri sürdü.

Eski araçlara yapılan bakım ve onarım harcamalarının kamu zararına dönüştüğünü iddia eden Erşangil, ekonomik ömrünü tamamlayan hizmet araçlarının kullanım dışına çıkarılmasını, saha koşullarına uygun yeni araçların temin edilmesini ve Makine İkmal birimlerinin güçlendirilmesini talep etti.

Erşangil, açıklamasında, "Kaynaklar makam araçlarına değil, kamu hizmetine ayrılmalıdır. Kamu emekçilerinin can güvenliği, makam sahiplerinin konforundan daha önemsiz değildir." ifadelerine yer verdi.