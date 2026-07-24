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Hasipoğlu: “Eczacı yanında çalışanlara prim desteği sağlanacak”
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BY tarafından yapılan yazılı açıklamada, konferansın ikinci gününde Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve Filistin halkının mücadelesinin öne çıktığı, Konferans'ta Filistin’le dayanışma mesajlarının verildiği kaydedildi.

Toplantıda özellikle Gazze’de ve Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada Filistin halkının özgürlük mücadelesine uluslararası desteğin büyültülmesi gerektiğinin de konferansta vurgulandığı yer aldı.

Konferans kapsamında Atina Teknik Mühendisler Odası binasında panel düzenlendi.ği kaydedilen açıklamada panelde dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen emek, demokrasi ve özgürlük mücadelelerinin birleştirilmesi gerektiğinin ifade edildiği belirtildi.

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