Süper Ligde hedefi şampiyonluk olan Doğan Türk Birliği, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında kiralık olarak değerlendirmeyi planladığı futbolcuların listesini kamuoyuyla paylaştı. Ağırlıklı olarak genç futbolcuların bulunduğu listede toplam 19 futbolcu yer aldı.

Buna göre kiralık gönderilmesi planlanan isimler şöyle:

1. Ozan Moroğlu

2. Murat Can Kotar

3. Salih Soyal

4. Chrislin Diamoneka

5. İsmet Erfineke

6. Aygün Tosun

7. İrfan Güliçli

8. Ramal İsmayıllı

9. Kamil Özpınar

10. Ozan Mercan

11. Mertcan Onuk

12. Alexander Zayed

13. İsa Beşli

14. İbrahim Güder

15. Cantuğ Kınacı

16. Enes Keser

17. Furkan Mertler

18. Buğra Uluğ

19. Muhammed Safa Demir