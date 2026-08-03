Süper Ligde hedefi şampiyonluk olan Doğan Türk Birliği, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında kiralık olarak değerlendirmeyi planladığı futbolcuların listesini kamuoyuyla paylaştı. Ağırlıklı olarak genç futbolcuların bulunduğu listede toplam 19 futbolcu yer aldı.
Buna göre kiralık gönderilmesi planlanan isimler şöyle:
1. Ozan Moroğlu
2. Murat Can Kotar
3. Salih Soyal
4. Chrislin Diamoneka
5. İsmet Erfineke
6. Aygün Tosun
7. İrfan Güliçli
8. Ramal İsmayıllı
9. Kamil Özpınar
10. Ozan Mercan
11. Mertcan Onuk
12. Alexander Zayed
13. İsa Beşli
14. İbrahim Güder
15. Cantuğ Kınacı
16. Enes Keser
17. Furkan Mertler
18. Buğra Uluğ
19. Muhammed Safa Demir