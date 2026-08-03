Süper Lig ekiplerinden Cihangir, eski başkanı, aynı zamanda Karavezirler Group Direktörü Hüseyin Karavezirler'e katkılarından dolayı teşekkür etti

Süper Lig ekiplerinden Cihangir, eski başkanı, aynı zamanda Karavezirler Group Direktörü Hüseyin Karavezirler'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cihangir kulübü Karavezirler'e bir de forma taktim etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Destekleri İçin Teşekkür Ederiz!

Cihangir Gençlik Spor Kulübü olarak, her sezon olduğu gibi bu sezon da bizlere kıymetli desteklerini sunan sponsorumuz Karavezirler Group’a teşekkür ziyaretinde bulunduk.

Kulüp Başkanımız Aytaç Karavezirler, değerli sponsorumuz, eski başkanımız Karavezirler Group Direktörü Sayın Hüseyin Karavezirler ile bir araya gelerek kulübümüze sağladıkları katkılardan dolayı kendisine teşekkürlerini ilettiler. Ziyaret kapsamında, kulübümüzün formasını Sayın Karavezirler’e takdim ettik.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Karavezirler Group ailesine, kulübümüze verdikleri desteklerden dolayı minnettarız."