HP’den verilen bilgiye göre, Özersay, bu sabah Halkın Partisi olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne yeni bir bilgi edinme başvurusu daha yaptı.

Sahte diploma, Meclis’teki mal beyanları, makam aracı yapılan araçlar konusunda polisten bilgi talep ettiklerini dile getiren Özersay, “Hiçbirinin peşini bırakacak değiliz.” dedi.

UBP Kadın Kolları Başkanı’nın hükümet ve Başbakan tarafından korunup kollandığını iddia eden Özersay, polis dosyasının artık mahkeme önüne gelmesi gerektiğini, sahte diplomaları veren kişinin mahkeme önünde suçunu kabul ettiğini ve yakında cezasının açıklanacağını ifade etti.

Başsavcılık ve polis arasında gidip gelen, çoktan tamamlanmış dosyanın hazır olduğunu da savunan Özersay, bu davada tanıklık edecek, diplomayı ‘ben verdim’ diyerek detay verebilecek bir kişinin de olduğunu söyledi.

Özersay, dünkü seçimden sonra Başbakan’ın da hükümetin de biletinin kesildiğini savunarak, sahte diploma alanların da yargı önüne çıkmasının geciktirilmemesi gerektiğini belirtti.