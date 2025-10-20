Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kıbrıs Türk halkının dün gerçekleştirilen seçimde demokratik süreci başarıyla tamamlamasını takdirle karşıladığını belirtti.

DAÜ-SEN, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yönelik yayımladığı kutlama mesajında, halkın sandıkta barış, uzlaşı ve liyakat temelinde ciddi bir yönetim iradesi ortaya koyduğunu vurguladı.

Sendika, tüm baskı, yönlendirme, kutuplaştırma ve ayrıştırma çabalarına rağmen; halkın, demokrasiden, özgür iradesinden ve toplumsal birliktelikten yana tavır koyduğunu kaydetti ve Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesini kutlayarak başarı diledi.

-TIP-İŞ: “Halk iradenin kendisinde olduğunu yeniden hatırlattı”

TIP-İŞ, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkının barış, adalet ve demokratik değerlere olan bağlılığını yansıttığını vurguladı.

TIP-İŞ Genel Başkanı Dr. Özlem Gürkut imzasıyla yayımlanan mesajda, halkın federasyon temelinde eşitlik ve çözüm isteğini güçlü biçimde ortaya koyduğu belirtildi.

Yeni dönemde demokratik kurumların güçlendirilmesi, liyakatin esas alınması ve toplumsal güvenin onarılması gerektiği ifade edilen mesajda, sağlıkta ve toplum yaşamında adalet, eşitlik ve insan onuru temelinde atılacak her adımda yapıcı katkı sunmaya; aynı zamanda emek, bilim ve liyakatten ödün verilmemesi için ilkeli duruşu sürdürme konusunda kararlı olunduğu kaydedildi.

Mesajda, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Tufan Erhürman’a başarı dilekleri iletildi.

-KTTB’den eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi, barış arzusu ve Atatürk ilkelerine bağlılık vurgusu…

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) de Erhürman’ı seçimi kazanmasından dolayı kutlayarak, eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi, barış arzusu ve Atatürk ilkelerine bağlılığın toplumumun geleceğine ışık tutacağına inanç belirtti.

KTTB mesajında, “Bu vesileyle yalnızca adamızda değil, tüm dünyada barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün egemen olması yönündeki çağrımızı güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Kıbrıslı Türklerin, tüm Kıbrıslıların ortak menfaatlerini, insan haklarını, özgürlük isteğini ve sağlık hakkını savunmak en büyük sorumluluğumuzdur. Yeni dönemin; demokrasinin kökleştiği, adamızda barış şarkılarının söylendiği ve halkımızın sağlıkla, huzurla, başı dik bir şekilde yürüyeceği bir gelecek getirmesini dileriz.” denildi.

-Basın-Sen: “Sonucu tüm kesimler iyi okumalı ve toplumun iradesine saygı duymalı”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) de, Kıbrıs Türk toplumunun, demokrasi dışı baskılara ve müdahalelere rağmen dün çok büyük bir olgunlukla sandık başına gittiğini, bir anlamda 2020 yılında Kıbrıs’ta yaratılan travmaya net bir şekilde cevap verdiğini kaydetti.

Basın-Sen Yönetim Kurulu’nun Tufan Erhürman’a yönelik tebrik mesajında, seçim sonucunun tüm kesimlerce iyi okunması ve Kıbrıs Türk toplumunun iradesine saygı duyulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca şunlara yer verildi:

“Kıbrıslı Türkler açıkça bir kez daha ne istediğine başkalarının değil kendisinin karar verebileceğini göstermiştir; toplumun her kesiminden yükselen bu ses toplumsal irademiz ve ülke demokrasisi için çok önemli bir adımdır.

Özellikle bu sonuç Kıbrıs’ta aksatılan müzakere ve çözüm sürecinin de yeniden başlatılması, zeminin ise BM parametreleri olması iradesini yansıtmaktadır. Kıbrıslı Türkler 2004’ten sonra bir kez daha aynı kararlılıkla federal çözüm isteğini sandık aracılığı ile tüm dünyaya ilan etmiştir.

Sendika olarak toplumumuzun bu açık mesajını hem anlıyor hem de selamlıyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı ve toplum lideri olarak seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik ederiz. Bizlerin bu süreçteki en asli görevi, toplumumuzun ortaya koyduğu iradenin Sayın Erhürman tarafından uygulanmasının denetçisi olmaktır. Değişim ve yeni sürecin ülkemize iyi gelmesini diliyoruz.”