Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Hristodulidis’in “Siyasetçiler söylemleriyle değil, eylemleriyle değerlendirilir” sözünün Kıbrıs meselesinin gerçekleriyle çeliştiğini savunan Küçük, Rum lidere, “Önce kendi eylemlerinizle yüzleşin. Kıbrıs Türk halkını yok sayan anlayışı terk edin, haklarımıza saygı gösterin” diyerek seslendi.

Hristodulidis’i gerçeklerle yüzleşerek karşılıklı kabul edilebilir bir zeminin oluşmasına katkı koymaya da çağıran Küçük, “Madem ölçünüz sözler değil eylemlerdir; o halde eylem sırası sizde” dedi.

Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a BM kürsüsünden mesaj verilmesinin çözüm iradesi olmadığını vurgulayan Küçük, asıl duyurulması gerekenin Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu belirtti.

Küçük, “Bu topraklarda varız; eşitiz ve egemeniz. Haklarımızı yok sayan hiçbir gelecek tasarımı bizi bağlamaz. Eşitliğimizden, egemenliğimizden ve geleceğimizden geri adım atmayacağız” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının haklarına ilişkin tutumunun açık olduğunu söyleyen Küçük, kendi siyasi duruşlarının da egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde şekillendiğini kaydetti.

Bu unsurların görmezden gelindiği hiçbir denklemin kalıcı ve sürdürülebilir olamayacağını vurgulayan Küçük, Kıbrıs Türk halkının bu adanın eşit sahibi olduğunu söyleyerek, “Kıbrıs Türk halkı bu adanın seyircisi veya azınlığı değildir; birilerinin kendisine hak bahşetmesini bekleyen bir toplum hiç değildir.” dedi.