Halkın Partisi(HP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın davetlisi olarak Türkiye’de düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak.

HP’ den yapılan açıklamaya göre, 17-19 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan ve dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarıyla dışişleri bakanlarının katılacağı uluslararası toplantı, bir süredir Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından organize ediliyor ve diplomasi alanında en prestijli etkinliklerden birisi olarak kabul ediliyor.

Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.