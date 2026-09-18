Ülkemizin iş ve spor camiasının sevilen simalarından Özerk Göçmen yaklaşan yerel ve genel seçimler öncesinde kendiyle ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaparak bu dönem herhangi bir siyasi partiden aday olmayacağını açıkladı. Bu kararı ileride toplumumuza çok daha donanımlı ve faydalı şekilde hizmet edebilmek için aldığını belirten Göçmen seçimlerde aday olacak kişilere de önemli bir çağrıda bulundu.

İş insanı ve eski futbolcu – antrenör Özerk Göçmenin adaylık konusundaki açıklaması şöyle:

“Gönlümdekini açıkça ifade etme zamanı geldi. Son günlerde çevremdeki dostlarımın ve beni tanıyan birçok kişinin sorduğu aynı soru var: “Aday mısın?”

Bu soruya artık net bir cevap vermek istiyorum.

Öncelikle Asil KKTC halkına hizmet etme aşkı ve bu topraklar için üretme arzusu her zaman içimde var oldu.

Eğitimimi Girne Amerikan Üniversitesi Turizm işletme Bölümü ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu bir iş insanı olarak, aynı zamanda yıllarca sporcu ve antrenör kimliğiyle bu ülkenin sporuna hizmet etmiş biri olarak, Kadirşinas Kıbrıs Türk halkına hizmet etmenin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunun bilincindeyim.

Bu dönem herhangi bir siyasi partiden aday değilim.

Bu kararı geri durmak için değil, ileride bu asil toplumumuza çok daha donanımlı ve faydalı şekilde hizmet edebilmek için aldım. Öğrenmeye, çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm bulmaya ve kendimi güncellemeye devam edeceğim.

Seçimlerde bu büyük irade karşısına çıkacak tüm adaylara da bir vatandaş olarak tek bir çağrım var:

Kendiniz için değil, sizi o göreve taşıyacak halk için çalışın. Bir gününüzü, bir saatinizi, hatta bir dakikanızı bile bu toplum için harcamaktan kaçınmayın. Gecenizi gündüzünüze katın. Çünkü bu halk ayrıcalıklıdır. Bunun farkına varınız. Bu asil toplum dobradır, açık sözlüdür zamanı gelince sizlere hatırlatır değerli dostlarım. Gerçekte hepimiz biliyoruz ki! Üstlenilen makamların gerçek sahibi halktır.

Aday olmamam, memleket meseleleri karşısında susacağım anlamına gelmiyor. Doğru bildiğimi söylemeye, çözüm önerileri üretmeye ve gerektiğinde taşın altına elimi koymaya devam edeceğim.

Bugüne kadar desteğini, güzel sözlerini ve güvenini esirgemeyen tüm dostlarıma ve gardaşlarıma teşekkür ederim.

Bugün aday değilim. Ama bu asil topluma hizmet etme isteğim arzum ve heyecanım dün olduğu gibi bugün de yerinde duruyor.”