Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Metehan’da yapılacak olan Yüksek Mahkeme’nin yeni binasının inşasına çok yakında başlanacağını açıkladı.

“Devleti oluşturan üç erk; yasama, yürütme ve yargı aynı güzergah üzerinde yan yana olacak.” diyen Özerdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Metehan yerleşkesiyle ilgili protokol çerçevesinde yeni binanın inşaatının yapılacağını kaydetti.

İnşaat alanının 7 bin metrekareye yakın olacağını belirten Özerdağ, “Yeni binada 300 kişi kapasiteli bir konferans ve Yüksek Mahkeme’nin kullanımında olacak beş duruşma salonu, Yüksek Adliye Kurulu ve Yüksek Mahkeme’nin kullanımında olacak birer toplantı salonu, savcı ve avukatların kullanımı için odalar ve büyük bir kütüphane olacak.” ifadelerini kullandı.

“Ceza istinaflarına gelen tutuklu ile mahkumlar binanın bodrum katında tutulacak ve salona alttan özel koridordan çıkartılacak.” diyen Özerdağ, Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği, Yüksek Mahkeme Mukayyitlikleri ve bilgi işlem departmanlarının da yeni binada hizmet vereceğini kaydetti.

Ülke genelindeki mahkeme binalarıyla ilgili eksikliklerin giderilmesi aracıyla yapılan çalışmalara değinen Özerdağ, bu konuda ciddi çalışmaların yapılmakta olduğunu dile getirdi. Özerdağ, vatandaşa daha hızlı ve iyi şartlarda hizmet veren bir yargının olabilmesi için kapasite sorunlarının giderilmesi gerektiğini vurguladı.

- “Yüksek Mahkeme, 2015’ten beri proje yürütüyor”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulunan Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Yüksek Mahkeme’nin o dönemde aldığı kararlar sonrasında 2015’ten beri Metehan bölgesinde yeni binanın inşası için proje yürüttüğünü ifade etti.

Özerdağ, “Son yıllarda Metehan bölgesinde diğer Anayasal erklere ait binaların yerleşke şeklinde inşa edilmeye başlanmasıyla birlikte, Yüksek Mahkeme binası için de 2015 yılında aynı bölgede verilen ancak yetersiz olan alanın takası ile taleplerimiz doğrultusunda diğer binalarla aynı hizada ancak onlardan ayrı olarak konumlanacak bir binanın inşası için arazi tahsisine gidildi.” diye konuştu.

Bertan Özerdağ, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Adliye Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda yeni binanın arazi tahsisi ile projelendirilmesi çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Metehan yerleşkesiyle ilgili protokol çerçevesinde yeni binanın inşaatının yapılacağını ifade eden Özerdağ, “Bu vesileyle projenin hayata geçmesine destek veren Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC yetkililerine teşekkür ederim.” dedi.

Özerdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin Anayasa’da belirlenmiş üç kuvveti yasama ve yürütme yanında yargı kuvveti olan Yüksek Mahkeme ile birlikte Yüksek Adliye Kurulu’nun da faaliyet göstereceği bir binanın Metehan bölgesinde yer alacak yerleşke içerisinde inşa edilecek. Böylece gerek 2015’te Yüksek Mahkeme tarafından başlatılan Metehan bölgesinde yeni bir Yüksek Mahkeme binası inşaatı projesinin hayata geçmesi, gerekse de bazı başka ülkelerde görmekte olduğumuz, devleti oluşturan üç erkin, ‘yasama yürütme ve yargı’ kuvvetlerinin temsiliyeti sağlanmış olacak.”

- “Yüksek Mahkeme binasının yapımına yakında başlanması planlanıyor”

Yüksek Mahkeme’nin yeni binasının yapımına şubatta başlanmasının planlandığını kaydeden Özerdağ, edindikleri bilgiye göre, binanın 2026’nın başlarında tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Yüksek Mahkeme’nin halen kullanımında olan binanın günün ihtiyacını sağlamakta yetersiz olduğunu belirten Özerdağ, Yüksek Mahkeme’nin ilk kez mahkeme ve idari faaliyetlerini yürütmek amacıyla projelendirilmiş bir binaya sahip olacağını aktardı.

Yeni binayla Yüksek Mahkeme’nin çalışmalarında verimlilik ve sürat artışı yakalanacağına dikkat çeken Özerdağ, binanın son teknolojiyle yargısal çalışmaların yürütülmesine büyük katkı sağlayacağını ve sadece Yüksek Mahkeme tarafından Yüksek Mahkeme’nin yargısal işlemlerini ve idari faaliyetlerini yürütmesi amacıyla kullanılacağını vurguladı.

- “İnşaat alanı 7 bin metrekareye yakın olacak”

Yüksek Mahkeme’nin mimari hizmet alarak ihtiyaçları doğrultusunda projelendirdiği binada son teknoloji yanında önemli kullanım alanlarının da yer alacağını belirten Özerdağ, “Bina, bodrum ve üç kat olmak üzere toplam dört kat olarak inşa edilecek ve inşaat alanı 7 bin metrekareye yakın olacak. Binada 300 kişi kapasiteli bir konferans ve 5 duruşma salonu yer alacak. Ayrıca Yüksek Adliye Kurulu ve Yüksek Mahkeme’nin kullanımında olacak birer toplantı salonu da inşa edilecek. Binada, savcı ve avukatların kullanımı için odalar bulunacak ve büyük bir kütüphanesi olacak.” ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme mukayyitliklerinin ilk kez iki kısma ayrılarak daha iyi hizmet vermesinin sağlanacağını ifade eden Özerdağ, Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği ve bilgi işlem departmanlarının da yeni binada hizmet vereceğini kaydetti.

Özerdağ, “Yüksek Mahkeme binasında yargıçlar, personel ve avukatlarla halkın kullanımında olacak 3 farklı kafeterya bulunacak. Ceza istinaflarına gelen tutuklu ve mahkumlar, bodrum katında tutulacak ve salona alttan özel koridordan çıkartılacak. Güvenlik önlemleri yüksek olacak.” dedi.

- “Sarayönü’deki bina Lefkoşa Kaza Mahkemesi olarak hizmet vermeye devam edecek. Burada ikinci bir Ağır Ceza Mahkemesi’nin oluşturulmasını hedefliyoruz”

Yüksek Mahkeme’nin yeni binaya taşınmasıyla boşalan yerlerin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin kullanımına tahsis edileceğini belirten Özerdağ, çalışma alanı kapasitesinin artmasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin sorunlarının büyük ölçüde çözülmüş olacağını belirtti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde ikinci bir Ağır Ceza Mahkemesi’nin oluşturulmasını hedeflediklerini vurgulayan Özerdağ, “Bilhassa önemli ticari davalar ve şirketlerle ilgili istidaların görüşüldüğü Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 12 olan yargıç sayısını artırarak yeni iki yargıcın oturum yapacağı tam kadrolu mahkeme heyetleri oluşturmayı hedefliyoruz. Uzun vadede yargıç sayısı 18’e kadar çıkabilir. Böylelikle gerek ceza ve gerekse önemli ticari davaların yargılama süreçlerini hızlandırmaya, mahkemelerin yoğunluğundan kaybedilen zamanın da önüne geçmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

- “Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin güvenlik tedbirleri artırılacak, engelli asansörü Şubat’ta hizmete girecek”

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin halen kullanımında olan küçük boyutlardaki mahkeme salonlarından daha kullanışlı mahkeme salonlarına geçileceğini kaydeden Özerdağ, ceza davalarında mahkemeye getirilen tutuklu ve mahkumların daha güvenli bir şekilde mahkeme huzuruna çıkartılması ve güvenlikli ortamda tutulabilmesi için de yeni düzenlemelerin yapılacağını aktardı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde güvenlik tedbirlerini artırmayı planladıklarını belirten Özerdağ, ayrıca 2025 yılı içinde binayla ilgili büyük bir restorasyon ve renovasyon yapılabilmesi için ihaleye çıkılacağını da dile getirdi. Özerdağ, Lefkosa Kaza Mahkemesi’nde, Girne Kaza Mahkemesi ile birlikte ilk kez bir kamusal binada engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımda olacak asansör inşasının 2025 Şubat ayında tamamlanacağını da vurguladı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin daha güçlü bir kadro ve kapasiteyle Lefkoşa halkına, Sarayönü’ndeki binadan hizmet vermeye devam edeceğinin altını çizen Özerdağ, “Burayı, daha iyi ve yüksek kapasiteyle çalışabilecek bir mahkeme alanına kavuşturup, halkımıza daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz.” dedi.

“Ülke genelinde mahkeme binalarıyla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor”

Ülke genelindeki mahkeme binalarıyla ilgili duruma değinen Özerdağ, bu konuda ciddi çalışmaların yapılmakta olduğunu dile getirdi.

Girne ve Gazimağusa mahkemelerinin çalışma alanlarının kapasite olarak yetersiz olduğuna değinen Özerdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hem Girne hem de Gazimağusa için mahkemelerin çalışma alanlarının genişletilebilmesi için devletten talepte bulunduk. Girne’de iki alternatif üzerinde duruyoruz. Ya Girne Akçiçek Hastanesi’nin bize verilmesi ya da mevcut Girne Kaza Mahkemesi’ne ilaveten mahkemenin çaprazında bulunan ve halen bir kısmı mahkemeye diğer bir kısmı ise bir devlet dairesi tarafından kullanılan arazinin tümünde mahkeme binası yapılmasını planlıyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz oldu.

Girne Kaza Mahkemesi’nin mevcut binası hem ceza hem de hukuk davalarının yargısal faaliyetlerini yürütmesi için yeterli bir alan sağlamaktan uzak. Bu nedenle gerekli güvenlik tedbirlerini almakta zorluklar yaşanıyor.

İleride inşa edilecek bina ile mevcut binanın hukuk, yeni yapılacak mahkeme binasının çaprazındaki alanda olacak olan yeni binanın ise ceza davaları için kullanılması düşünülebilir. Girne Kaza Mahkemesi’nin binasının yetersiz olduğu ve daha iyi güvenlik tedbirlerinin alınmasının gerekli olduğunu görebiliyoruz.”

- “Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, İskele’de oturum yapıyor”

Özerdağ, Gazimağusa Mahkemesi’nin yanındaki boş araziye de ilave bir bina yapılmasıyla mahkemenin kapasitesinin artırılmış olacağını belirtti.

“Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeterli salon ve oda bulunmadığı için İskele Kaza Mahkemesi’nde oturum yapılmaktadır. Bu, yargı camiası açısından pratik olmadığı gibi rahatsızlık yaratan bir durumdur.” diyen Özerdağ, hedeflerinin Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin tekrardan kendi ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösterecek imkana kavuşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Daha hızlı ve iyi şartlarda hizmet veren bir yargının olabilmesi için kapasite sorunlarının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Özerdağ, “teknoloji, bina, personel ve yargıç” kapasiteleriyle ilgili eksiklikleri belirlediklerini ve çözüm üretmek için devamlı bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Özerdağ, “Binamız olmadığı müddetçe, yargıç alamayacağımızın farkındayız. Yargıç alabilmemiz için bina sorununu gidermemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.