Tam Gün Eğitim Hayal Gibi

Ülkede özel okulların ücretleri konuşuluyor ancak devlet okullarında öğrenim gören her bir öğrencinin devlete bugünkü yıllık maliyeti yaklaşık 90 bin TL’yi buluyor Tam gün eğitime geçilecek olsa ülkede tüm okullara bir öğün yemek verildiği takdirde yıllık 900 milyon TL maliyet gerektiriyor. Bakan Çavuşoğlu ise “Öğrencilere tam gün eğitimde yemek veremeyiz” diyor

Ülkede son dönemde özel okulların ücretleri konuşuluyor, harçlar eleştiriliyor ancak devlet okullarındaki öğrenci maliyetleri, özel okullar kadar hükmediyor.KKTC’de İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 45 bin öğrenci öğrenim görüyor. Özel okullarda okuyan öğrenci sayısı ise 12 bin.Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre devlet okullarında öğrenim gören her bir öğrencinin devlete “bugünkü” yıllık maliyeti yaklaşık 90 bin TL.Bu rakamın içerisinde sadece öğretmen maaşları ve temel giderler bulunuyor.2023 yılı için 4 milyar 142 milyon TL bütçeye sahip olan Eğitim Bakanlığı, bu bütçeden neredeyse hiçbir yatırım yapmadan sadece giderleri karşılayabiliyor.TAM GÜN EĞİTİM HAYALİÖte yandan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde “üç yıl içerisinde tam gün eğitime geçilecek” şeklinde yaptığı açıklama, tam gün eğitim tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.Yıllardır her hükümetin programında yer alan “tam gün eğitime geçilecek” sözü hiçbir iktidar tarafından hayata geçirilemedi, bu yönde ciddi adımlar atılmadı.Otaya konan maliyetler, hesaplamalar ise bütçe fakiri KKTC’de tam gün eğitime geçişin hayal olduğunu gösteriyor.OKULLARA BİR ÖĞÜN YEMEK İÇİN YILLIK 900 MİLYON TL GEREKİYORLefkoşa Türk Belediyesi’nin Paylaşım Mutfağı üzerinden yaptığı hesaplamaya göre ülkede tam gün eğitime geçilecek olsa ve sadece Lefkoşa’daki okullara bir öğün yemek verilecek olsa yıllık 90 milyon TL maliyet gerektiriyor.Lefkoşa’da 40 okulda öğrenim gören 4500 öğrencinin yıllık bir öğün yemek bedeli "şu anki giderlerle” yıllık en az 90 milyon TL’yi buluyor.Bir öğün yemek, ülke genelindeki tüm okullara verildiği takdirde bu gider yıllık 900 milyon TL’ye çıkıyor.Söz konusu rakamlar bugünkü maliyetlerle hesaplanmış durumda. Pahalılığın her geçen gün arttığı, giderlerin hızına yetişilmediği dönemde bu rakamların önümüzdeki yıllarda çok daha fazla katlanacağı biliniyor.Söz konusu hesaplamalarda öğretmenlerin ek mesaisi, elektrik, kırtasiye gibi çeşitli giderleri gibi daha birçok gider ise eklenmiş değil.ÇAVUŞOĞLU: “ÖĞRENCİLERE TAM GÜN EĞİTİMDE YEMEK VEREMEYİZ”Öte yandan HALKIN SESİ’nin Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na “Bu maliyetlerle tam gün eğitime nasıl geçilecek?” şeklinde sorduğu soruya Çavuşoğlu “Öğrencilere tam gün eğitimde yemek veremeyiz” diye yanıt verdi.Çavuşoğlu’nun bu yanıtıyla, tam gün eğitime geçilmesi takdirde öğrencilerin evden yemek mi getireceği, okullarda yemek mi satılacağı ya da dışarıdan yemek mi sipariş verileceği soruları yanıt arıyor…