Sizin Dünyanız : Necati KÜLAHLILAR

Güzel bir dünyada yaşamak istiyorum. Bu yüzden dünyamızı güzelleştirmek için lütfen elimizden geleni yapalım.

SİZİN DÜNYANIZNecati KÜLAHLILARFedakarDünya turuna çıkardımHayattaki şartlarHaksızlıkYokturSağlığım, evlatlarım ve ailemGazetecilik mesleğine başladığım yıl (1987)Yaprak Dökümü, Reşat Nuri GüntekinEric clapton (wanderfull to night)Bruce Wills-Zor Ölüm 7 aksiyonParfümYokturÇocuklarımın iyi bir birey olarak yetişmesi bana verilecek en güzel hediye olur.Kendimi mesleki açıdan daha çok geliştirmekAzimli olmamSahte dostluklarSağlık, güven ve huzurYokturSavaşın olmadığı, huzurlu bir dünya istiyorum ve tabii ki insanlar için adalet istiyorum.Yaşamın bir parçasıdırLionel MessiNASA Uzay merkezini ziyaret etmekGüzel bir dünyada yaşamak istiyorum. Bu yüzden dünyamızı güzelleştirmek için lütfen elimizden geleni yapalım.