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Sizin Dünyanız : Necati KÜLAHLILAR

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Güzel bir dünyada yaşamak istiyorum. Bu yüzden dünyamızı güzelleştirmek için lütfen elimizden geleni yapalım.

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Sizin Dünyanız : Necati KÜLAHLILAR
SİZİN DÜNYANIZ

Necati KÜLAHLILAR

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM...
Fedakar

 ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
 Dünya turuna çıkardım

 BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
 Hayattaki şartlar

 KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
 Haksızlık

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Yoktur

EN BÜYÜK SEVİNCİM...
 Sağlığım, evlatlarım ve ailem

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
 Gazetecilik mesleğine başladığım yıl (1987)

BAŞUCUMDAKİ KİTAP…
Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin

EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
 Eric clapton  (wanderfull to night)

EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Bruce Wills-Zor Ölüm 7 aksiyon

 KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY …
Parfüm

DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
 Yoktur

 BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Çocuklarımın iyi bir birey olarak yetişmesi bana verilecek en güzel hediye olur.

 KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY …
Kendimi mesleki açıdan daha çok geliştirmek

KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Azimli olmam

OLMASA DA OLUR...
Sahte dostluklar

OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık, güven ve huzur

EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
 Yoktur

HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşın olmadığı, huzurlu bir dünya istiyorum ve tabii ki insanlar için adalet istiyorum.

 AŞK BENİM İÇİN...
 Yaşamın bir parçasıdır

 ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
 Lionel Messi

MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
NASA Uzay merkezini ziyaret etmek

SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
 Güzel bir dünyada yaşamak istiyorum. Bu yüzden dünyamızı güzelleştirmek için lütfen elimizden geleni yapalım.




 
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