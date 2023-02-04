Sizin Dünyanız : Necati KÜLAHLILAR

SİZİN DÜNYANIZ
Necati KÜLAHLILAR
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM...
Fedakar
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Dünya turuna çıkardım
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Hayattaki şartlar
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM …
Yoktur
EN BÜYÜK SEVİNCİM...
Sağlığım, evlatlarım ve ailem
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Gazetecilik mesleğine başladığım yıl (1987)
BAŞUCUMDAKİ KİTAP…
Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Eric clapton (wanderfull to night)
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Bruce Wills-Zor Ölüm 7 aksiyon
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY …
Parfüm
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Yoktur
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Çocuklarımın iyi bir birey olarak yetişmesi bana verilecek en güzel hediye olur.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY …
Kendimi mesleki açıdan daha çok geliştirmek
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Azimli olmam
OLMASA DA OLUR...
Sahte dostluklar
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık, güven ve huzur
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Yoktur
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşın olmadığı, huzurlu bir dünya istiyorum ve tabii ki insanlar için adalet istiyorum.
AŞK BENİM İÇİN...
Yaşamın bir parçasıdır
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Lionel Messi
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
NASA Uzay merkezini ziyaret etmek
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Güzel bir dünyada yaşamak istiyorum. Bu yüzden dünyamızı güzelleştirmek için lütfen elimizden geleni yapalım.
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