Sizin Dünyanız: Melisa Bağzıbağlı

Bugünkü konuğum kocaman yüreğinden gelen eşsiz sevgisiyle en güzel günlerimize sanatsal dokunuşlar yapan genç bir girişimci... Heyecanlı, bağımsız, yaratıcı ve ne istediğini bilen, ayakları yere basan bir kadın... Miss Queens Of Cakes’de Butik Pastacı ve Gastronomi Eğitmeni Melisa Bağzıbağlı...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Net olarak bunu söyleyebilirim ki heyecanlı ve tez canlı.Sanırım okul öncesi öğretmenlik yapmayı isterdim.Pasta siparişlerim, yüksek lisans derslerim.Çevremizin kirletilmesi Köpeklere, kedilere yada her hangi bir canlıya şiddet uygulanması.Sanırım yok. Yaptığım hiçbir hatadan pişman değilim. Yanlışlarla doğruları öğrendim :).Hedeflediğim noktaya ulaşmak.Bana hayat veren kadını kaybetmek. Ama o benim her zaman kalbimde, fikrimde her an her dakika…Yemek ve pasta kitaplarım :))Kulağıma hoş gelen bütün müzik tarzlarını severim ama özellikle belirtecek olursam ‘Selda Bağcan’.En son sinemaya gidip izlediğim film Bergen.Telefon :)Kesinlikle abiyeler ve topuklu ayakkabılar.Teknolojik aletler :)Bir şeye taktım mı çok fena takarım bu huyumu değiştirmeyi çok isterim.Dobracı olmam.Sanırım televizyonlar artık birşey seyredeceksek bile telefondan seyrediyoruz.Sağlığım.Çiçek dolması aslında bütün yemekleri iyi yaptığımı düşünürüm :)Sevgi dolu, BARIŞ DOLU, kavgaların ve savaşların olmadığı bir dünya.Sevdiğim her şey aslında. Sevdiğim adam, köpeklerim, kedilerim, ailem, memleketim. Kalbimle bağlı olduğum her şey benim için Aşk.Sanırım böyle bir hayalim yok.Kosta Rika, Brazilya.Brezilya’da Rio karnavalına katılmak.Dünyada ve özellikle kendi ülkem Kıbrıs’ım memleketim için BARIŞ diliyorum… Bizlere muhtaç olan canlıların vahşice katledilmesini ve onlara şiddet uygulanmasını kınıyorum… Dünyada sevgi ve barış olduğu müddetçe her şey daha güzel…