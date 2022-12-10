Sizin Dünyanız: Melisa Bağzıbağlı

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Net olarak bunu söyleyebilirim ki heyecanlı ve tez canlı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Sanırım okul öncesi öğretmenlik yapmayı isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Pasta siparişlerim, yüksek lisans derslerim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Çevremizin kirletilmesi Köpeklere, kedilere yada her hangi bir canlıya şiddet uygulanması.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Sanırım yok. Yaptığım hiçbir hatadan pişman değilim. Yanlışlarla doğruları öğrendim :).
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Hedeflediğim noktaya ulaşmak.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Bana hayat veren kadını kaybetmek. Ama o benim her zaman kalbimde, fikrimde her an her dakika…
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Yemek ve pasta kitaplarım :))
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kulağıma hoş gelen bütün müzik tarzlarını severim ama özellikle belirtecek olursam ‘Selda Bağcan’.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
En son sinemaya gidip izlediğim film Bergen.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Telefon :)
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kesinlikle abiyeler ve topuklu ayakkabılar.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Teknolojik aletler :)
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Bir şeye taktım mı çok fena takarım bu huyumu değiştirmeyi çok isterim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Dobracı olmam.
OLMASA DA OLUR...
Sanırım televizyonlar artık birşey seyredeceksek bile telefondan seyrediyoruz.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlığım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Çiçek dolması aslında bütün yemekleri iyi yaptığımı düşünürüm :)
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Sevgi dolu, BARIŞ DOLU, kavgaların ve savaşların olmadığı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Sevdiğim her şey aslında. Sevdiğim adam, köpeklerim, kedilerim, ailem, memleketim. Kalbimle bağlı olduğum her şey benim için Aşk.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Sanırım böyle bir hayalim yok.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Kosta Rika, Brazilya.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Brezilya’da Rio karnavalına katılmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Dünyada ve özellikle kendi ülkem Kıbrıs’ım memleketim için BARIŞ diliyorum… Bizlere muhtaç olan canlıların vahşice katledilmesini ve onlara şiddet uygulanmasını kınıyorum… Dünyada sevgi ve barış olduğu müddetçe her şey daha güzel…