Sizin Dünyanız: Laden Eker

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Pozitif.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Psikolog.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Evdeki ve Okuldaki Çocuklarım.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Yardıma Muhtaç Hayvanlar.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Eşim.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Annelik.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Sanatın Öyküsü.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
New Age Müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
7. Koğuştaki Mucize.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Parfüm.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kullanmadığım makyaj malzemelerim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Beş yaşındaki kızımın ağaçtan kopartıp getirdiği yaprak değerindeki her şey olabilir.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Aceleciliğim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Empati Yeteneğim.
OLMASA DA OLUR...
Hastalıklar:)
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Yalancı Dolma.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Bütün çocukların sağlıklı ve mutlu olduğu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Mutlu bir ailenin ilk şartı.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Gülse Birsel.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Louvre Müzesi Fransa.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
İtalya’ya yerleşmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Sevgi ve eğitimle her şeyin güzelleşeceğine inanıyorum... Sizlere çok teşekkür ederim...
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.