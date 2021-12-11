Sizin Dünyanız: Laden Eker

Bugünkü konuğum pozitif enerjisiyle ve sanatçı ruhuyla onlarca çocuğa dokunan bir eğitimci... Görsel Sanatlar Öğretmeni, Laden Eker...

Pozitif.Psikolog.Evdeki ve Okuldaki Çocuklarım.Yardıma Muhtaç Hayvanlar.Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim.Eşim.Annelik.Sanatın Öyküsü.New Age Müzik.7. Koğuştaki Mucize.Parfüm.Kullanmadığım makyaj malzemelerim.Beş yaşındaki kızımın ağaçtan kopartıp getirdiği yaprak değerindeki her şey olabilir.Aceleciliğim.Empati Yeteneğim.Hastalıklar:)Sağlık.Yalancı Dolma.Bütün çocukların sağlıklı ve mutlu olduğu bir dünya.Mutlu bir ailenin ilk şartı.Gülse Birsel.Louvre Müzesi Fransa.İtalya’ya yerleşmek.Sevgi ve eğitimle her şeyin güzelleşeceğine inanıyorum... Sizlere çok teşekkür ederim...