Sizin Dünyanız: Işın Tüzel Gözügüzel

Bugünkü konuğum sevgi dolu, haksızlık karşısında lafını esirgemeyen, her anne gibi çocuklarını hayatının merkezine koymuş bir kadın... Savcılıkta Stenograf olarak çalışan Işın Tüzel Gözügüzel....
Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Çocuklarına iyi bir gelecek sağlamaya çalışan bir anne.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Aşçı olurdum yemek yapmayı çok seviyorum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Çocuklarım.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Ailemle zaman geçirmek.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Hayatımın dönüm noktası yıllarca yaptığım meslekten vazgeçmem oldu.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Tuğba Mıhçı’nın kitabı “Güldehun”… Bu kitabı ikinci kez okuyorum… Benim için manevi değeri çok fazla… Yıllarca birlikte çalıştığım ve çok sevdiğim bir arkadaşımın kitabı… Arkadaşım kitabın yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra aniden vefat etmiş ve bu beni çok üzmüştü.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Tabii ki şarkıları bana huzur veren Cem Adrian.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Netfilx’den gerçek bir suç belgeseli olan Our Father. Oldukça güzeldi.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Waffle Makinesi.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Belki bir gün olur diye sakladığım küçülen pantolonlarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Çiçek.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Yapılan haksızlık ve kötülükleri çok fazla kafaya takıp düşünmek. Gamsız olmak isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İçimden geçenleri her zaman söylemek. Maalesef çenemi kapalı tutamıyorum :).
OLMASA DA OLUR...
Lüks hayat.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fajita. İddia ediyorum ki kimse benim kadar iyi yapamaz.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Hiçbir varlığın diğerine git öteye diyemeyeceği eşit haklara sahip bir dost topluluklardan oluşan bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk bence büyük bir risk doğru insanı bulmaya bağlı… Eğer doğru insan hayatınızdaysa ömür boyu.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Cüneyt Arkın. Sebebini bilmiyorum ama onunla tanışmayı çok isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Küba.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Para harcamadan bir sırt çantasıyla şehir şehir gezmek isterdim :).
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Bana birazda olsa kendimi dinlemek ve durup düşünmek için fırsat verdiği için Erçin Selasiye’ye ve halkın Sesi Gazetesine teşekkür ederim.