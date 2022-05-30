Sizin Dünyanız: Işın Tüzel Gözügüzel

Bugünkü konuğum sevgi dolu, haksızlık karşısında lafını esirgemeyen, her anne gibi çocuklarını hayatının merkezine koymuş bir kadın... Savcılıkta Stenograf olarak çalışan Işın Tüzel Gözügüzel....

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Çocuklarına iyi bir gelecek sağlamaya çalışan bir anne.Aşçı olurdum yemek yapmayı çok seviyorum.Çocuklarım.Haksızlık.Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım.Ailemle zaman geçirmek.Hayatımın dönüm noktası yıllarca yaptığım meslekten vazgeçmem oldu.Tuğba Mıhçı’nın kitabı “Güldehun”… Bu kitabı ikinci kez okuyorum… Benim için manevi değeri çok fazla… Yıllarca birlikte çalıştığım ve çok sevdiğim bir arkadaşımın kitabı… Arkadaşım kitabın yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra aniden vefat etmiş ve bu beni çok üzmüştü.Tabii ki şarkıları bana huzur veren Cem Adrian.Netfilx’den gerçek bir suç belgeseli olan Our Father. Oldukça güzeldi.Waffle Makinesi.Belki bir gün olur diye sakladığım küçülen pantolonlarım.Çiçek.Yapılan haksızlık ve kötülükleri çok fazla kafaya takıp düşünmek. Gamsız olmak isterdim.İçimden geçenleri her zaman söylemek. Maalesef çenemi kapalı tutamıyorum :).Lüks hayat.Sağlık.Fajita. İddia ediyorum ki kimse benim kadar iyi yapamaz.Hiçbir varlığın diğerine git öteye diyemeyeceği eşit haklara sahip bir dost topluluklardan oluşan bir dünya.Aşk bence büyük bir risk doğru insanı bulmaya bağlı… Eğer doğru insan hayatınızdaysa ömür boyu.Cüneyt Arkın. Sebebini bilmiyorum ama onunla tanışmayı çok isterdim.Küba.Para harcamadan bir sırt çantasıyla şehir şehir gezmek isterdim :).Bana birazda olsa kendimi dinlemek ve durup düşünmek için fırsat verdiği için Erçin Selasiye’ye ve halkın Sesi Gazetesine teşekkür ederim.