Sizin Dünyanız :Fehime ALASYA

Hayat bir gün, o da bugün! Her anın kıymetini bilerek, tadını çıkararak, ertelemeden yaşayabilmek gerek...

FedakarÖğretmen olurdum.ÇocuklarımHaksızlık, yaşlılar, çocuklarÜniversiteyi bitirince memur olmamakAilemAnne olmamAnne beni iyileştir- M. Barış MusluKendimi İyi hissettiren tüm tınılarAlsan Hürkuş (Animasyon)Kıyafet (kot pantolon ve gömlek)Son bir yıl içinde kullanmadığım kıyafetlerin tümüNergis veya yasemin çiçekleriHerkesten önce, en çok da kendimi sevebilmeyi isterdimBireysel ilişkilerimin iyi olması ve sempatik güler yüzlü olmamTeknolojiAilemSpagetti BolonezDaha az stres, daha çok huzur ve mutlulukİlk heyecanArzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftiYunanistan'da adalar turuHayat bir gün, o da bugün! Her anın kıymetini bilerek, tadını çıkararak, ertelemeden yaşayabilmek gerek...