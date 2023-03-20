Sizin Dünyanız :Fehime ALASYA

SİZİN DÜNYANIZ
HAZIRLAYAN : Fatoş KIZILYÜREK
FEHİME ALASYA
GAZETECİ
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Fedakar
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Öğretmen olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Çocuklarım
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Haksızlık, yaşlılar, çocuklar
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Üniversiteyi bitirince memur olmamak
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Ailem
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Anne olmam
BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Anne beni iyileştir- M. Barış Muslu
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Kendimi İyi hissettiren tüm tınılar
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Alsan Hürkuş (Animasyon)
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Kıyafet (kot pantolon ve gömlek)
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Son bir yıl içinde kullanmadığım kıyafetlerin tümü
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Nergis veya yasemin çiçekleri
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Herkesten önce, en çok da kendimi sevebilmeyi isterdim
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Bireysel ilişkilerimin iyi olması ve sempatik güler yüzlü olmam
OLMASA DA OLUR…
Teknoloji
OLMAZSA OLMAZ…
Ailem
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Spagetti Bolonez
HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Daha az stres, daha çok huzur ve mutluluk
AŞK BENİM İÇİN…
İlk heyecan
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER…
Yunanistan'da adalar turu
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Hayat bir gün, o da bugün! Her anın kıymetini bilerek, tadını çıkararak, ertelemeden yaşayabilmek gerek...
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