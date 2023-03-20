banner913
banner932
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
9 0
Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı
Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı
20 0
 
Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
4 0
DSÖ'den Yemen'de artan kızamık ve çocuk felci vakalarına karşı uyarı
DSÖ'den Yemen'de artan kızamık ve çocuk felci vakalarına karşı uyarı
7 0
“7’den 70’e Her Gönülde Çanakkale” yürüyüşü düzenlendi
“7’den 70’e Her Gönülde Çanakkale” yürüyüşü düzenlendi
10 0
Kartal, şaha kalktı
Kartal, şaha kalktı
20 0
Lefkoşa, Girne ve Hamitköy’de trafik kazası…
Lefkoşa, Girne ve Hamitköy’de trafik kazası…
15 0
banner915

Sizin Dünyanız :Fehime ALASYA

banner476

Hayat bir gün, o da bugün! Her anın kıymetini bilerek, tadını çıkararak, ertelemeden yaşayabilmek gerek...

banner825
Sizin Dünyanız :Fehime ALASYA
banner931
SİZİN DÜNYANIZ

HAZIRLAYAN : Fatoş KIZILYÜREK


FEHİME ALASYA
GAZETECİ

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Fedakar

ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Öğretmen olurdum.

BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Çocuklarım

KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Haksızlık, yaşlılar, çocuklar

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Üniversiteyi bitirince memur olmamak

EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Ailem

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Anne olmam

BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Anne beni iyileştir- M. Barış Muslu

EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Kendimi İyi hissettiren tüm tınılar

EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Alsan Hürkuş (Animasyon)

KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Kıyafet (kot pantolon ve gömlek)

DOLABIMDAKİ EN  GEREKSİZ ŞEY…
Son bir yıl içinde kullanmadığım kıyafetlerin tümü

BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Nergis veya yasemin çiçekleri

KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Herkesten önce, en çok da kendimi sevebilmeyi isterdim

KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Bireysel ilişkilerimin iyi olması ve sempatik güler yüzlü olmam

OLMASA DA OLUR…
Teknoloji

OLMAZSA OLMAZ…
Ailem

EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Spagetti Bolonez

HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Daha az stres, daha çok huzur ve mutluluk

AŞK BENİM İÇİN…
İlk heyecan

ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti

GÖRMEK İSTEDİĞİM YER…
Yunanistan'da adalar turu

SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Hayat bir gün, o da bugün! Her anın kıymetini bilerek, tadını çıkararak, ertelemeden yaşayabilmek gerek...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.