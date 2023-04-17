Sizin Dünyanız : Emine SEHEROĞLU

Her şey olması gereken zamanda, olması gerektiği gibi olur...

YolcuVeteriner hekim olurdumOğlumHayvanların yasadığı sorunlarPişman olmakAilemOğlumla doğmak.Ya, hayat bir şaka ise? (Canan Bekdik)Ruhuma dokunan her şeyi dinlerim.Creed 3Yoga matım ( henüz kavuşamadık. )Abiye elbiseler...Doğal taşTez canlılığımYaratıcılığımHayvan sevmeyenler...Sağlık, ailem, dostlarımMolehiyaBarış içinde bir dünya, her şeyin herkese yettiği bir bolluk...Gözdeki pırıltıÖlenlerden Che , yaşayanlardan Cem AdrianKendi karavanımı dizayn edip, onunla dolaşmak...Her şey olması gereken zamanda, olması gerektiği gibi olur...