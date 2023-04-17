Sizin Dünyanız : Emine SEHEROĞLU

SİZİN DÜNYANIZ
Hazırlayan : Fatoş KIZILYÜREK
EMİNE SEHEROĞLU
YOGA EĞİTMENİ
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Yolcu
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Veteriner hekim olurdum
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Oğlum
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Hayvanların yasadığı sorunlar
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Pişman olmak
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Ailem
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Oğlumla doğmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Ya, hayat bir şaka ise? (Canan Bekdik)
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Ruhuma dokunan her şeyi dinlerim.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Creed 3
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Yoga matım ( henüz kavuşamadık. )
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Abiye elbiseler...
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Doğal taş
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Tez canlılığım
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Yaratıcılığım
OLMASA DA OLUR…
Hayvan sevmeyenler...
OLMAZSA OLMAZ…
Sağlık, ailem, dostlarım
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Molehiya
HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Barış içinde bir dünya, her şeyin herkese yettiği bir bolluk...
AŞK BENİM İÇİN…
Gözdeki pırıltı
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Ölenlerden Che , yaşayanlardan Cem Adrian
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Kendi karavanımı dizayn edip, onunla dolaşmak...
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Her şey olması gereken zamanda, olması gerektiği gibi olur...
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