Sizin Dünyanız: Çocuklar

ADA ZEHRA FAHRİOĞLU
Yakın Doğu İlkokulu
3,5 Yaşında
Okul Öncesi
Gazeteci olmak istiyor
İZİM SAVAŞIR
Yakın Doğu Koleji
4 yaşında
Okul öncesi, Bethowen sınıfı
Diş doktoru olmak istiyor
LİN VE MÜNAY GÖNÜL AKGÖR
Lin Little 4 yaşında Hands Kreşe gidiyor ve Doktor olmak istiyor
Münay 7 yaşında 9 Eylül İlkokulu 1. Sınıf ve Doktor olmak istiyor
AYAZ ALİ ÜNKAT
Yakın Doğu Koleji
5 Yaşında
Ana Sınıf
Pilot olmak istiyor
MİNA GÜRÜN
Çayönü İlkokulu
6 Yaşında
Ana Sınıf
Avukat olmak istiyor.
ALİYE CÖMERT
Yakın Doğu Yeni Boğaziçi Koleji
6 yaşında
Okul öncesi, Newton sınıfı
Doktor olmak istiyor.
DERİN SU NALBANT
9 Eylül İlkokulu
7 yaşında
1. sınıfı
Veteriner olmak istiyor.
KEZİBAN TERKAN
Ağırdağ Dağyolu İlkokulu
7 yaşında
2. Sınıf,
Önce büyümek istiyor sonrasına o zaman karar verecek
ARİF TEKYAPRAK
Barış ilkokulu
7 yaşında
2. Sınıf
Önce Adam sonra Avukat ve hobi olarak da iyi bir sporcu olmak istiyor.
ADA HANİFİ ALKIM
Yakın Doğu Koleji
8 yaşında
3. Sınıf
Futbolcu olmak istiyor.
ECEM BAĞDATLIOĞLU
Gönyeli İlkokulu
8 Yaşında
2. Sınıf
Resim öğretmeni olmak istiyor.
DERİN ERTAV
9 Eylül İlkokulu
9 yaşında
3. Sınıf
Doktor olmak istiyor
ELİF BAYAL
Gönyeli İlkokulu
10 Yaşında
4. Sınıf
Avukat olmak istiyor.
AKSEN ve İBRAHİM MAMÜLCÜ
9 Eylül İlkokulu
Aksen 10 Yaşında, 4. Sınıf ve Pilot olmak istiyor
İbrahim 7 Yaşında 2. Sınıf ve Polis olmak istiyor
MELEK BAYRAM
Şehit Mehmet Eray İlkokulu
11 Yaşında
5. Sınıf
Avukat olmak istiyor
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