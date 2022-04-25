Sizin Dünyanız: Çocuklar

Bugünkü konuğum geleceğin doktorları, gazetecileri, öğretmenleri kısaca yarınlarımızın umudu çocuklarımız

Yakın Doğu İlkokulu3,5 YaşındaOkul ÖncesiGazeteci olmak istiyorYakın Doğu Koleji4 yaşındaOkul öncesi, Bethowen sınıfıDiş doktoru olmak istiyorLin Little 4 yaşında Hands Kreşe gidiyor ve Doktor olmak istiyorMünay 7 yaşında 9 Eylül İlkokulu 1. Sınıf ve Doktor olmak istiyorYakın Doğu Koleji5 YaşındaAna SınıfPilot olmak istiyorÇayönü İlkokulu6 YaşındaAna SınıfAvukat olmak istiyor.Yakın Doğu Yeni Boğaziçi Koleji6 yaşındaOkul öncesi, Newton sınıfıDoktor olmak istiyor.9 Eylül İlkokulu7 yaşında1. sınıfıVeteriner olmak istiyor.Ağırdağ Dağyolu İlkokulu7 yaşında2. Sınıf,Önce büyümek istiyor sonrasına o zaman karar verecekBarış ilkokulu7 yaşında2. SınıfÖnce Adam sonra Avukat ve hobi olarak da iyi bir sporcu olmak istiyor.Yakın Doğu Koleji8 yaşında3. SınıfFutbolcu olmak istiyor.Gönyeli İlkokulu8 Yaşında2. SınıfResim öğretmeni olmak istiyor.9 Eylül İlkokulu9 yaşında3. SınıfDoktor olmak istiyorGönyeli İlkokulu10 Yaşında4. SınıfAvukat olmak istiyor.9 Eylül İlkokuluAksen 10 Yaşında, 4. Sınıf ve Pilot olmak istiyorİbrahim 7 Yaşında 2. Sınıf ve Polis olmak istiyorŞehit Mehmet Eray İlkokulu11 Yaşında5. SınıfAvukat olmak istiyor