Sizin Dünyanız: Aysel Kesat

Bugünkü konuğum enerjisiyle, merhametiyle, sınırsız dostluğuyla çok özel bir kadın... Kesat Süt Mamulleri İşletmecisi Aysel Kesat...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Kendimi tek kelime ile anlatacak olsam ‘ merhamet’ derdim.Şuan yaptığım işi yapmasaydım; üniversitede okumuş olduğum arkeoloji ve sanat tarihi ile ilgilenmek isterdim. Fakat ülke şartlarında bu pek mümkün olmadı maalesef.Son zamanlarda gündemimi fazlasıyla meşgul eden şeylerin başında ekonomi ve politika geliyor. Tabi bunlar dışında beslediğim ve baktığım can dostlarımı da söylemem gerek :).Adaletsizlik, hayvanlara kötü davranılması ve ukala insanlar.Piyano dersi almayı bırakmak.Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında ama başlıca olanları söyleyecek olursam, yol arkadaşım Çakıl’ımı sahiplendiğim gün ile Erk’in hayatımıza girdiği ve beni dünyanın en mutlu teyzesi yaptığı gün diyebilirim.Radikal ve cesur bir kararla düzenli işimi bırakıp pazarlama sektörüne atılmak ve bu konuda başarı sağlamak benim kendime olan inancımı artırdı.Can Aydoğmuş’un “Düşle, İnan, Yaşa” kitabı bana birçok konuda yardımcı olduğu için hep başucumda durur.Klasik müzikler ve tabi ki dünyaca ünlü DJ’lerin müzikleri.Sen Yaşamaya Bak.Alışveriş hayatımızın her anında ama kendim için çok severek aldığım son aldığım şey; elbise :)Sanırım biraz istifçi bir yapım var ve birçok gereksiz eşyayı saklıyorum ama en gereksizi ve yine de atmaya kıyamadığım ayakkabı ve telefon kutuları :)Kesinlikle “papatya”.Kendimden çok karşıdaki insanları düşünmekten vaz geçmeyi ve gereğinden fazla duygusal yapımı değiştirmeyi çok isterdim.İnsanları yargılamadan dinlemek ve anlamaya çalışmak.Bezelye yemeği (gereksiz topcuklar)Napolyon’un da dediği gibi ‘para para para’Yaprak sarması ve Brownie.Çok ütopik bir hayalimdeki dünya var fakat yine de söyleyeyim. hiçbir çocuğun ve hayvanın zarar görmediği, çıkarlar doğrultusunda hareket edilmeyen, aşk ve barış içinde yaşanan, kadınların daha güçlü olduğu, erkek egomanyasının baskın olmadığı ve toplumun dayattığı doğrularla yaşamanın gerekmediği bir dünya.Aşk benim için çıkarsız, beklentisiz, korkusuz ve saf olandır.Atatürk.Dalmaçya adalarıÖlmeden önce yapılacaklar listemde Armin Van Buuren konserine gitmek ve korkumu yenip dalış yapmak isterimÖncelikle bana bu fırsatı sunduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Yıllarca hep başka işlerde çalıştım fakat bir süredir ailemin kurmuş olduğu işin başındayım, insanın kendi işini yapabilmesi hem zor hem de zevkli... Nesilden nesile aktarılan bir iş bizimkisi ve hep birlikte çalışarak çok daha iyi şeylere imza atacağımıza inanıyorum.