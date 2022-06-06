Sizin Dünyanız: Aysel Kesat

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Kendimi tek kelime ile anlatacak olsam ‘ merhamet’ derdim.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şuan yaptığım işi yapmasaydım; üniversitede okumuş olduğum arkeoloji ve sanat tarihi ile ilgilenmek isterdim. Fakat ülke şartlarında bu pek mümkün olmadı maalesef.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Son zamanlarda gündemimi fazlasıyla meşgul eden şeylerin başında ekonomi ve politika geliyor. Tabi bunlar dışında beslediğim ve baktığım can dostlarımı da söylemem gerek :).
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Adaletsizlik, hayvanlara kötü davranılması ve ukala insanlar.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Piyano dersi almayı bırakmak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında ama başlıca olanları söyleyecek olursam, yol arkadaşım Çakıl’ımı sahiplendiğim gün ile Erk’in hayatımıza girdiği ve beni dünyanın en mutlu teyzesi yaptığı gün diyebilirim.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Radikal ve cesur bir kararla düzenli işimi bırakıp pazarlama sektörüne atılmak ve bu konuda başarı sağlamak benim kendime olan inancımı artırdı.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Can Aydoğmuş’un “Düşle, İnan, Yaşa” kitabı bana birçok konuda yardımcı olduğu için hep başucumda durur.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Klasik müzikler ve tabi ki dünyaca ünlü DJ’lerin müzikleri.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Sen Yaşamaya Bak.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Alışveriş hayatımızın her anında ama kendim için çok severek aldığım son aldığım şey; elbise :)
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Sanırım biraz istifçi bir yapım var ve birçok gereksiz eşyayı saklıyorum ama en gereksizi ve yine de atmaya kıyamadığım ayakkabı ve telefon kutuları :)
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kesinlikle “papatya”.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kendimden çok karşıdaki insanları düşünmekten vaz geçmeyi ve gereğinden fazla duygusal yapımı değiştirmeyi çok isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İnsanları yargılamadan dinlemek ve anlamaya çalışmak.
OLMASA DA OLUR...
Bezelye yemeği (gereksiz topcuklar)
OLMAZSA OLMAZ...
Napolyon’un da dediği gibi ‘para para para’
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Yaprak sarması ve Brownie.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Çok ütopik bir hayalimdeki dünya var fakat yine de söyleyeyim. hiçbir çocuğun ve hayvanın zarar görmediği, çıkarlar doğrultusunda hareket edilmeyen, aşk ve barış içinde yaşanan, kadınların daha güçlü olduğu, erkek egomanyasının baskın olmadığı ve toplumun dayattığı doğrularla yaşamanın gerekmediği bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk benim için çıkarsız, beklentisiz, korkusuz ve saf olandır.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Dalmaçya adaları
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Ölmeden önce yapılacaklar listemde Armin Van Buuren konserine gitmek ve korkumu yenip dalış yapmak isterim
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Öncelikle bana bu fırsatı sunduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Yıllarca hep başka işlerde çalıştım fakat bir süredir ailemin kurmuş olduğu işin başındayım, insanın kendi işini yapabilmesi hem zor hem de zevkli... Nesilden nesile aktarılan bir iş bizimkisi ve hep birlikte çalışarak çok daha iyi şeylere imza atacağımıza inanıyorum.
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