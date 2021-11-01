Sizin Dünyanız: Amber Eker

Bugünkü konuğum insnın içine işleyen billiur sesiyle hemen hepimizin arabasına yada evine konuk olmuş bir radyo programcısı... Neşeli, sevgi dolu, pozitif sıcacık bir insan Radyo – Tv Program Yapımcısı ve Yönetmen Amber Eker.



Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Neşeli.Arkeolog.Her zaman radyo.Çocuklar ve hayvanlar.Yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmadım.DoğaRadyo ile ilk tanışma ( 11 yaşında)Can Yücel şiirleri.Rock müzik.Katyn ve Çernobil.Kitap okumak için ışık.Sakladığım sakızlar.Kitap ve ayraçDuygusallığım.Olumlu düşünce tarzım.Para.Doğa ve mikrofon.MolohiyaKaygısızTutku.Janis JoplinMısır’ı görmek.Kıbrıs kültürü konusunda yaptığım derlemelerimi kitaplaştırabilmek.İyi niyet ve pozitif enerji… Hayatta gerçekten değer vermek ve sevmek… Gerisi geliyor…