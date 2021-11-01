Sizin Dünyanız: Amber Eker

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Neşeli.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Arkeolog.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Her zaman radyo.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Çocuklar ve hayvanlar.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmadım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Doğa
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Radyo ile ilk tanışma ( 11 yaşında)
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Can Yücel şiirleri.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Rock müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Katyn ve Çernobil.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kitap okumak için ışık.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Sakladığım sakızlar.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap ve ayraç
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Duygusallığım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Olumlu düşünce tarzım.
OLMASA DA OLUR...
Para.
OLMAZSA OLMAZ...
Doğa ve mikrofon.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Molohiya
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kaygısız
AŞK BENİM İÇİN...
Tutku.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Janis Joplin
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Mısır’ı görmek.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kıbrıs kültürü konusunda yaptığım derlemelerimi kitaplaştırabilmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İyi niyet ve pozitif enerji… Hayatta gerçekten değer vermek ve sevmek… Gerisi geliyor…