Sizin Dünyanız: Adviye Asil

Bugünkü konuğum hayatını dünyayı ayakta tutan değerlerle ilmek ilmek örmüş, öğrenmek ve öğretmek için yaşayan dopdolu ve başarılı bir kadın... Uzman Psikolojik Danışman Adviye Asil...

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam, “dopdolu” bir insanım derim. Sevgiyle, merakla, merhametle, azimle, öğrenme aşkıyla, şefkatle, empatiyle, değerlerle dopdolu.Bin kez dünyaya gelsem bin kez öğretmen olurdum. Bunun için yaratılmış olmalıyımÖğrenmek. Öğrenmek benim için bir tutku. Sürekli yeni şeyler öğrenmek, öğrendiklerini paylaşmak, aktarmak, öğrenme psikolojisini anlamak, dünyada öğrenmeye dair gelişmeleri izlemek, kısacası öğrenmekle ilgili her şey benim gündemimi meşgul edebiliyor. Hayatı iki şey sürdürür bence; sevgi ve öğrenmek. Sevgi tüm kapılara uyan bir anahtardır. Üzerine birçok şey söylenebilir. Yaşamı idame ettirmekte öğrenmek de sevgi kadar değerlidir. Bebeksin, gülümsemeyi öğrenirsin, yürümeyi, konuşmayı, sonra yemek yapmayı, kalem tutmayı, bisiklet sürmeyi, özür dilemeyi teşekkürü, … saymakla bitmez. Her adımımızda öğrenme var. Sevgi insanın doğasında var ama öğreniliyor da sevmek.Saygısızlık kayıtsız kalamayacağım bir şeydir. Saygı benim için ilk sırada bir değerdir. Hiçbir koşul gözetmeksizin herkese karşı saygı çerçevesi içinde davranmaya özen gösteririm. İnsanlardan da aynı özeni göstermelerini beklerim. Bana ve etrafımdaki başka insanlara, hayvanlara, çevreye saygısız tavır sergileyenlere kayıtsız kalamıyorum. Kalmamalıyız da.Üzüldüğüm önemsiz şeyler. Hayat hızlıca akıp gidiyor ve geçen her an çok değerli. Küçük şeylere üzülüp kendimizi yıpratmamalıyız. Bir an geliyor, insan keşke bu kadar kendimi hırpalamasam, gerek yokmuş diyebiliyor.Tabi ki evlatlarımÜniversite sınavını kazanmak benim için tam bir dönüm noktasıdır. O yıllardaki en büyük hedefim üniversite okumak ve öğretmen olmaktı. 90’lı yıllarda buna ulaşabilmek ancak ÖSS sistemiyle mümkündü. Sonuç belgesini aldığım günden sonra gelecekteki birçok şeyi de etkileyecek olan yeni bir dönem başlamış oldu.Yaşamak Sevmek ve Öğrenmek (Leo Buscaglia). Leo Buscaglia, kitap okuma alışkanlığı kazanmamdaki en büyük etken. Kitaplarında beni en etkileyen şeyse inanılmaz insan sevgisi.Moonlight sonata.Sevginin Gücü.Elbise.Gereksiz olan her şeyi geri dönüşüme gönderiyorum. Böylece hem dolabımda hem de hayatımda biriktirmemiş oluyorum.Hediyeleri çok severim. Özellikle de beklenmedik şekilde olanları. Çiçek olur, kitap olur, bir çay fincanı olur, her şey olabilir; yeter ki gönülden olsun.Biraz daha kaygısız, tasasız olabilmeyi isterdim.Yaratıcılık.Samimiyetsiz insanlarSevgi.Yaprak dolmasıTepeden tırnağa MEDENİYET barındıran bir dünya.Tutkuyla bağlı olduğun her şey aşktır. Evlat aşkı var mesela, doğa aşkı, okuma aşkı, eşine duyduğun aşk, aile aşkı, müzik aşkı…. Bunların hepsi benim için aşktır.İleri görüşüne, mütevaziliğine, medeniyetine, cesaretine, zekasına, sayamadığım nice özelliklerine kendimi bildim bileli hayran olduğum, minnetimin sonsuz olduğu canım ATATÜRK.İnsanoğlunun hayattaki nihai hedefi mutlu olmaktır. Dünyanın en mutlu ülkesi olarak Finlandiya’yı çok merak ediyorum.Mutlaka kelimesi beni her zaman ürkütür. Hayal etmek, hedefler koymak insanı hayata daha bağlı yapar. Ancak bazen hiç beklenmedik gelişmeler de olur ve hedeflerinize ulaşmanız mümkün olmayabilir. Her insan gibi benim de hayallerim var. Ailem için gerçekleştirmeyi çok istediğim şeyler var.Eğitim ile ilgili en çok istediğim şeylerden biri gelecek nesillere eğitim adına kalıcı bir şeyler bırakmaktır. Umarım gerçekleştirebilirim.Söylemek istediklerim: İnsan sevgiye gereksinim duyan bir varlıktır. Sevgi verebilmek için önce sevgiye sahip olmamız gerekir. İşte bu yüzden ancak sevgi ile büyüyen bir insan etrafını güzelleştirir. Çünkü öncelikle kendini sevmeyi sonra etrafındaki herkesi ve her şeyi sevmeyi öğrenir. Kendini seven bir insan ise mutlu bir insandır; başkalarına da mutluluk getirendir. Bu yüzden çokça seviniz; kendinizi, insanları, güneşi, müziği, yağmuru, dağları, yıldızları, evrendeki her şeyi. En çok da çocukları. Çocuklara verdiğimiz sevgi tüm evrene kat be kat geri gelecektir. Ne güzel bir şeydir siz verdikçe çoğalması. Leo Buscaglia’nın bir sözü vardı: “Dünyadaki en önemli şey kendinizi sevgi dolu bir insan yapmanızdır çünkü vereceğiniz şey budur.” Sevgiyle kalın.