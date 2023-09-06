“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, HALKIN SESİ’ni ziyaret etti; Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü için verdiği mücadelenin unutulmaz olduğuna dikkat çekti

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, dün gazetemiz HALKIN SESİ’ni beraberindeki heyetle ziyaret etti.Uluçay, ziyarette, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve HALKIN SESİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Rifat Siber ile bir araya geldi.Süleyman Uluçay, ziyarette yaptığı konuşmada HALKIN SESİ Gazetesi gibi tarihi bir gazeteyi ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaretten dolayı büyük onur duyduğunu ifade etti.Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nde geride kalan 8 aylık dönemle ilgili kısaca bilgi vererek belediyeyi yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.Basının her zaman kendileri için yol gösteren olduğunu ve yerinin ayrı olduğunu fakat HALKIN SESİ’nin Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesindeki yerinden dolayı apayrı bir yeri olduğunu söyleyen Uluçay, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü için verdiği mücadelenin ise unutulmaz olduğunu vurguladı.Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve HALKIN SESİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük ise, Uluçay’ı Dr. Fazıl Küçük’ün çalışma ofisi olan mekanda ağırlamak istediklerini zira O’nun da babası gibi bir doktor olduğunu belirtti.Küçük, Dr. Küçük’ün ve Kıbrıs Türk Toplumunun verdiği var olma mücadelesini gençlere ve gelecek nesillere aktarmak için gerek Dr. Fazıl Küçük Vakfı gerekse HALKIN SESİ Gazetesi olarak ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.Dr. Küçük’ün isminin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Mağusa’da yapmak istedikleri bazı çalışmalar olduğunu Uluçay’a aktaran Mehmet Küçük, bu konuda destek istedi.Görüşme sonrasında Mehmet Küçük, Dr. Süleyman Uluçay’a Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni gezdirerek anılarını aktardı.