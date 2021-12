Geçinemiyoruz

Türk-Sen’de iş kuyruğunda kayıt yaptırmak için beklerken HALKIN SESİ’ne konuşan vatandaşlar, Güney’de alacakları ücretle ailelerinin geçimlerini sağlayabileceklerini düşünüyor

Türk-Sen’de "İş kuyruğu"nda kayıt yaptırmak için beklerken HALKIN SESİ’ne konuşan yurttaşların birçoğu uzun süredir işsiz olduğunu ifade etti.Döviz borcunu ödeyen ve "artık maaşım taksitime yetmiyor, geçinemiyorum" diyen gençler, kuzeyde kendi işini kapatarak güneyde çalışmak için TÜRK-SEN'e başvuruda bulunanlar kuzeydeki ekonomik tabloya isyan etti.Özellikle dövizdeki yükseliş nedeniyle ülkemizde yaşanan zam furyasıyla birlikte kazançlarının yetmez olması nedeniyle Güney’de çalışmak için başvuru yaptıklarını belirten vatandaşlar, alacakları ücretle ailelerinin geçimlerini sağlayabileceklerini düşünüyor.Başvuru yapmak için gelen bazı vatandaşlarımıza yönelttiğimiz, “Ne iş yapıyorsunuz? Neden başvuru yapıyorsunuz? Başvurunuzda Dövizin yükselişi etkili oldu mu?” sorularına şu cevapları aldık:“Ben İngilizce öğretmeniyim istifa ettim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünden mezunum. İngiltere’de Manchester Metropolitan Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Dil Bilimi üzerine yüksek lisans yaptım. Daha sonra Kıbrıs’a geri döndüm.Yeterli istihdamı sağlayamadıkları ve sağlayanların da çok komik rakamlarla bana iş vermeleri geçimimi sağlamakta çok zorluyor. Güney’deki bu iş imkanını, bir ışık bir gelecek olarak gördüğüm için başvuruyorum.Dövizin şu an ki durumu bu kararı almamda kesinlikle etkiledi. Geleceğimizi düşündüğüm zaman evli, dul, bekar her kim varsa dövizin etkisini herkes hissediyor.”“Turizm Fakültesi mezunuyum. Aşçıyım restoran, bar ve otellerde yemek pişirmekteyim. Daha iyi bir gelecek için ve ülkemi terk etmemek için bu yola başvurdum. Bu kararı almamda tabii ki dövizin bu şekilde yükselişinin çok etkisi oldu. Kazanacağım aylık ile daha rahat yaşayabileceğim”“Bekçiyim. Ancak kendim için değil, eşim için başvuruyorum. Kendisi temizlik işçisidir. Her ikimiz çalıştığımız halde aldığımız para bize yetmiyor artık.Bu kararı almamızda dövizin durumu tabii ki etkili oldu. Boşuna mı geldik bekleriz burada? KKTC’de aldığımız TL maaş her gün eriyor. Euro ise değer kazanmakta.”Ben serbest olarak yıllardır yapı işleriyle uğraşıyorum.Başvuru yapmamdaki sebep Güney’deki yapı şirketlerinde çok daha iyi şartlarda çalışabilmek içindir. Zira Kuzey’deki insanlara iş yaptığın zaman hakkını söyleyemiyorsun. Çünkü durumumuz belli. Herkesin alım gücü belli. Orada işi bitirin paranı alın. Burada gibi aybaşı demez sana. Ya da bu ay ödenmedik daha. Adamlar vergisini keser Cumartesi bir temiz paranı alırsın.Tabii dövizin bu şekilde yükselişinin de çok büyük etkisi oldu. Ne diyelim felek utansın.”“Elektrik mühendisiyim. Euro kazanmak için başvurdum. Merkez Bankası faizi düşürdü. Euro gene uçtu ve 17 TL oldu. Belki de 25 olacak 30 olacak. Ben Türkiye’de serbest çalışırdım. Türkiye’de yaptığım işleri genelde Euro üstünden yapardım. Türkiye’deki en büyük müşterim Ağustos 2022’de bitireceğim işi ‘Euro’dan TL’ye çevirelim’ diye teklif sundu. Ben de ‘batarım’ dedim müşterinin cevabı ‘orasını sen bilin’ oldu. Ben de sinirlendim ve ülkeye döndüm. Şimdi de buradayım.Dövizin durumu bu kararı almamda çok etkili oldu. Sadece benim değil. Bence buraya başvuran herkesin seçiminde etkili oldu.