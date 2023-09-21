Fatoş'la Kitap Dünyası

“ Yeni bir şey öğrenmeden geçirdiğim bir günde, benim için güneşin doğmasında bir hayır yoktur.” (Hz. Ali)

HAFTANIN SÖZÜ

“ Yeni bir şey öğrenmeden geçirdiğim bir günde, benim için güneşin doğmasında bir hayır yoktur.” (Hz. Ali)

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:



Evine Dönemeyen Adam- Emrah Öztürk

Bir Sır Adam - 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi - İlter Kırmızı

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery

Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh

Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:

İçdünyamıza Bakış - Vamık D. Volkan

Kayıp Ağaçlar Adası - Elif Şafak

Gece Yarısı Kütüphanesi- Matt Haig

Görünmeyen Kadınlar - Gülseren Budayıcıoğlu

Ben Kirke- Madeline Miller

MUMYACI – ZEKİ ERKUT

“Hayatın talihsizlikleri altısını bile yetimhanede buluşturdu. Onlar hayata bütün tek tarafı noksan namına başlayan çocuklardı. Kanatsız kuşlar, repliksiz figüranlar bilinen bile rüzgârda savrulan köksüz ağaçlardı onlar. Hayatın çok acı dahi ıstırap veren gerçekleriyle yüzleşirken tek yandan bile yozlaşmış din dahi acımasız caniler karşında değer ödemek zorunda kalırlar. Onlardan biri, Cemil, ambülans şoförü namına nefsi müdafaa tek çeşit ‘kurtarıcı’ rolünde görmektedir. Onun için yaşam kurtarmak, yalnızca yaralı bağlaç parasız insanları hastaneye taşımakla sınırlı değildir. O, aynı zamanda mumyacıydı. Görevi basitti: Asfalta yapışmış at leşlerini toplayıp mumyalamak suretiyle onları ölümsüz kılmak. Bir geceleyin yolu, şarampole yuvarlanmış tek arabada kuşatılmış artan genç tek kadınla kesişir. Kadın gerçekte muhakeme fonksiyonlarını yitirmiştir amma tek şekilde Cemil’in zihnine girer, kurtarılmak gerek. Cemil, feci tek sırla ilişkili olduğunu bilmediği yerde kadını kurtarıp mumyalamayı hayatının merkezine koyar.



İÇDÜNMYAMIZA BAKIŞ – VAMIK D. VOLKAN



BEN YAŞSIZ ADAM – ARMAN RATİP





HAFTANIN YAZARI:

JULES VERNE

Jules Gabriel Verne 1828 yılında Fransa’nın Nantes kasabasında doğmuştur.

İçine doğduğumuz dünya, yaşayacağımız çevrenin koşulları, ebeveynlerimizin geçmiş deneyimleri ve bizi büyütürken içinde bulundukları ruh hali, nasıl bir insan olacağımızı ve nasıl hayatlar yaşayacağımızı ne kadar belirleyebilir?Bu kitapta, bu soruya cevap bulabileceğiniz beş vaka öyküsü yer alıyor. İnsan olma serüvenimizin ve içdünyamızdaki farklılıkların nelerden nasıl etkilenebildiğini farklı karakterlerin yaşamöyküleri ve gerçek psikanaliz seanslarından aktarılan bilgilerle anlamaya çalışmak zihninizde yeni kavrayışlara ve yeni sorulara ortam hazırlayacak. Dışsal ve içsel olayların nasıl iç içe geçtiğini anlatan öyküler hem mesleğinin başındaki psikoterapistler hem de insan psikolojisini anlamak isteyen tüm okurlar için yol gösterici olacak. Bu kitabı okuduktan sonra kendinize ve hayatınızdaki önemli ötekilere farklı bir gözle bakacaksınız.Çocukluk yıllarından itibaren oldukça geniş bir hayal gücüne sahip olan Jules Verne kardeşi ile birlikte macera oyunları oynarlardı. Yazdığı bilim kurgu kitapların bu maceraları görmek mümkündü.9 yaşında kardeşi ile birlikte okula yazıldı ve yazmaya olan ilgisi yaşlarında başlamış oldu. Lise bittikten sonra çalışmak için Paris’e gitti. Aile mesleği olan avukatlık için eğitim almaya başladı fakat okuldaki eğitiminden ziyade yazı yazmaya adadı kendini. 1948 yılında Paris’te yayınlanan bir dergide Dünyanın Merkezine Seyahat isimli hikayesini parça parça yayınlamaya başladı.Bu dönemlerdeyazısını da yazıyordu. Fakat Jules Verne öldükten sonra 1994 yılında bu kitabı basılı hale getirildi.Jules Verne dünya edebiyatında büyük bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bilim kurgunun edebiyata girmesini sağlamıştır.En popüler eserleri olanvegibi dünya çapında popüler kitapları yazmıştır.Amienes milletvekili oldu ve bu görevini 15 yıl devam ettirdi. Diyabet (şeker) hastası olan1905 yılında hayatını kaybetti.