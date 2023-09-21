Fatoş'la Kitap Dünyası

“ Yeni bir şey öğrenmeden geçirdiğim bir günde, benim için güneşin doğmasında bir hayır yoktur.” (Hz. Ali)
Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:
- Evine Dönemeyen Adam- Emrah Öztürk
- Bir Sır Adam - 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi - İlter Kırmızı
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery
- Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh
Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:
- İçdünyamıza Bakış - Vamık D. Volkan
- Kayıp Ağaçlar Adası - Elif Şafak
- Gece Yarısı Kütüphanesi- Matt Haig
- Görünmeyen Kadınlar - Gülseren Budayıcıoğlu
- Ben Kirke- Madeline Miller
MUMYACI – ZEKİ ERKUT
|“Hayatın talihsizlikleri altısını bile yetimhanede buluşturdu. Onlar hayata bütün tek tarafı noksan namına başlayan çocuklardı. Kanatsız kuşlar, repliksiz figüranlar bilinen bile rüzgârda savrulan köksüz ağaçlardı onlar. Hayatın çok acı dahi ıstırap veren gerçekleriyle yüzleşirken tek yandan bile yozlaşmış din dahi acımasız caniler karşında değer ödemek zorunda kalırlar. Onlardan biri, Cemil, ambülans şoförü namına nefsi müdafaa tek çeşit ‘kurtarıcı’ rolünde görmektedir. Onun için yaşam kurtarmak, yalnızca yaralı bağlaç parasız insanları hastaneye taşımakla sınırlı değildir. O, aynı zamanda mumyacıydı. Görevi basitti: Asfalta yapışmış at leşlerini toplayıp mumyalamak suretiyle onları ölümsüz kılmak. Bir geceleyin yolu, şarampole yuvarlanmış tek arabada kuşatılmış artan genç tek kadınla kesişir. Kadın gerçekte muhakeme fonksiyonlarını yitirmiştir amma tek şekilde Cemil’in zihnine girer, kurtarılmak gerek. Cemil, feci tek sırla ilişkili olduğunu bilmediği yerde kadını kurtarıp mumyalamayı hayatının merkezine koyar.
İçine doğduğumuz dünya, yaşayacağımız çevrenin koşulları, ebeveynlerimizin geçmiş deneyimleri ve bizi büyütürken içinde bulundukları ruh hali, nasıl bir insan olacağımızı ve nasıl hayatlar yaşayacağımızı ne kadar belirleyebilir?
Bu kitapta, bu soruya cevap bulabileceğiniz beş vaka öyküsü yer alıyor. İnsan olma serüvenimizin ve içdünyamızdaki farklılıkların nelerden nasıl etkilenebildiğini farklı karakterlerin yaşamöyküleri ve gerçek psikanaliz seanslarından aktarılan bilgilerle anlamaya çalışmak zihninizde yeni kavrayışlara ve yeni sorulara ortam hazırlayacak. Dışsal ve içsel olayların nasıl iç içe geçtiğini anlatan öyküler hem mesleğinin başındaki psikoterapistler hem de insan psikolojisini anlamak isteyen tüm okurlar için yol gösterici olacak. Bu kitabı okuduktan sonra kendinize ve hayatınızdaki önemli ötekilere farklı bir gözle bakacaksınız.
HAFTANIN KİTABI
BEN YAŞSIZ ADAM – ARMAN RATİP
Yaşsızlığı kanıtlamaya çalışan Turan Akova, vampirlerinde içinde bulunduğu korkunç olaylarla karşılaşır. Kıbrıslı Türk piyanist-besteci Akova’nın müziğinin uzaylılar üzerindeki müthiş pozitif etkisinin kanıtlanmasıyla birlikte yaşsızlığa uzanan macera devam eder.
HAFTANIN YAZARI: JULES VERNE
Jules Gabriel Verne 1828 yılında Fransa’nın Nantes kasabasında doğmuştur.Çocukluk yıllarından itibaren oldukça geniş bir hayal gücüne sahip olan Jules Verne kardeşi ile birlikte macera oyunları oynarlardı. Yazdığı bilim kurgu kitapların bu maceraları görmek mümkündü.
9 yaşında kardeşi ile birlikte okula yazıldı ve yazmaya olan ilgisi yaşlarında başlamış oldu. Lise bittikten sonra çalışmak için Paris’e gitti. Aile mesleği olan avukatlık için eğitim almaya başladı fakat okuldaki eğitiminden ziyade yazı yazmaya adadı kendini. 1948 yılında Paris’te yayınlanan bir dergide Dünyanın Merkezine Seyahat isimli hikayesini parça parça yayınlamaya başladı.
Bu dönemlerde Yirminci Yüzyılda Paris yazısını da yazıyordu. Fakat Jules Verne öldükten sonra 1994 yılında bu kitabı basılı hale getirildi.
Jules Verne dünya edebiyatında büyük bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bilim kurgunun edebiyata girmesini sağlamıştır.
En popüler eserleri olan Seksen Günde Devr-i Alem, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Aya Yolculuk gibi dünya çapında popüler kitapları yazmıştır.
Amienes milletvekili oldu ve bu görevini 15 yıl devam ettirdi. Diyabet (şeker) hastası olan Jules Verne 1905 yılında hayatını kaybetti.